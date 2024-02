Werbung

Mit den beiden Mäusen M75 und M75 Wireless will Corsair Rechts- und Linkshänder gleichermaßen ansprechen. Sie wurden deshalb symmetrisch gestaltet und bieten auch auf beiden Seiten Daumentasten. Dazu hat Corsair auch Wert auf ein überschaubares Gewicht gelegt.

Für unseren Doppeltest hat Corsair uns sowohl die kabelgebundene M75 als auch die kabellos nutzbare M75 Wireless zugesandt. Die M75 Wireless kann wahlweise mit einem 2,4-GHz-Slipstream-Empfänger oder über Bluetooth 4.2 + LE kommunizieren. Auch eine Nutzung am ansteckbaren Kabel ist möglich.

Die beiden symmetrisch gestalteten Mäuse werden von Corsair jeweils mit einem Marksman-Sensor ausgerüstet, der mit bis zu 26.000 DPI auflöst. Unter den Haupttasten sitzen langlebige optische Switches. Auch eine RGB-Beleuchtung gibt es sowohl für das kabelgebundene als auch für das kabellose Modell. Beim Gewicht unterscheiden sich die beiden Mäuse hingegen: Die M75 wiegt 74 g, die M75 Wireless hingegen 89 g. Damit sind die neuen Corsair-Mäuse zwar nicht extrem leicht, sie gehören aber doch zu den leichteren Modellen am Markt.

Für die M75 setzt Corsair eine UVP von 89,99 Euro an. Die M75 Wireless kommt zu einem Aufpreis von 40 Euro auf den Markt, sie soll also 129,99 Euro kosten. Käufer haben jeweils die Wahl zwischen einer schwarzen und einer weißen Variante. Für beide Mäuse wird abgestimmtes Zubehör angeboten. So gibt es für 9,99 Euro das M75 Performance-Maus-Grip-Tape, das die Griffigkeit verbessern soll. 24,99 Euro ruft Corsair für die M75 Performance-Maus-Skates aus Glas auf. Mit ihnen können die regulären PTFE-Gleitflächen ersetzt werden. Wir werden im Test auch auf dieses optionale Zubehör noch näher eingehen.

Bevor wir die Mäuse im Detail vorstellen, stellen wir ihre Eckdaten tabellarisch gegenüber. Das zeigt, wie sehr sich M75 und M75 Wireless ähneln. Abgesehen von der Anbindung gibt es die größten Unterschiede noch bei Gewicht und Abfragerate.

Technische Daten - Corsair M75 und M75 Wireless