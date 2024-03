Werbung

Ein ganz besonderes Special haben wir heute für alle Leser, welche sich gerne in unserem Nostalgiedeluxx-Forenteil aufhalten. Einen Erfahrungsbericht zur Anfang November stattgefundenen Retro-LAN, bei der ausschließlich Hardware aus den Jahren 2000 bis 2005 verwendet werden durfte. Durch das Erlassen auf diese Beschränkung entstand eine ganz besondere Stimmung, welche gerade für Menschen ab einem Alter von 30 Jahren eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit bedeutete.

Pünktlich zur nächsten Retro-LAN am 1. März werfen wir einen Blick zurück auf den November-Termin, welcher bereits die zweite Auflage dieser sehr speziellen LAN war. Initiator und Organisator der Retro Lan Stephan "xXx-Eagleone-xXx" Hempel begann bereits 2018, wieder normale LANs zu organisieren. Zweimal im Jahr traf man sich nicht nur zum Spielen und geselligen Zusammensein, sondern auch zum Schwelgen in Erinnerungen. Daraus entstand die Idee, wieder einen PC nach dem Vorbild der Hardware von damals zu beschaffen. Mit der passenden Hardware und vielen gleichgesinnten Kontakten im Hardwareluxx-Nostalgiedeluxx-Forum entstand auch die Idee, eine entsprechende LAN zu veranstalten.

Das Besondere dieser LAN liegt darin, dass nicht nur der eigentliche PC aus dem vorgenannten Zeitraum stammen sollte, auch Eingabegeräte, Monitore und Kopfhörer / Lautsprecher sind entsprechend zu wählen. Der einzige Kompromiss liegt in der zugelassenen Nutzung von Festplatten sowie Netzteilen aus der heutigen Zeit. Gerade Netzteile sind ein wichtiges Thema, da bestimmte gesuchte Retro-Hardware mittlerweile mit Gold aufgewogen wird. Auch wenn in der Retro-Gemeinde mittlerweile auch alte Netzteile aufgearbeitet werden, sollte man hier Vorsicht zur walten lassen.

Nicht nur Netzteile werden aufgearbeitet - gerade bei Hardware aus den 2000ern muss exakt betrachtet und aufgearbeitet werden. Genau diese Liebe zum Detail bei der auf der LAN verwendeten Hardware ist ein weiterer Grund für diesen Artikel. Teilweise wurden in mühevoller Kleinarbeit alle Kondensatoren auf den Mainboards ausgelötet und gegen neue und haltbare Kondensatoren mit denselben Nennwerten und Eigenschaften getauscht. Hierbei ist einiges an elektrotechnischem Fachwissen Voraussetzung, welches aber zum Glück in unserem Nostalgiedeluxx-Forum vorhanden ist.

Von kompletten PCs, die bei verschiedenen Plattformen aus den Kellern herausgekauft wurden, in denen sie beinahe zwei Jahrzehnte verstaubten, bis zu PCs, deren Einzelteile über Monate explizit gesucht wurden und die nun besser als neu sind, gab es auf der LAN alles zu sehen. Einige wenige ausgewählte Systeme möchten wir euch in diesem Artikel präsentieren und gleichzeitig auch dem Nostalgie-Teil unseres Forums, welcher sich ganz am unteren Rand der Forentabelle befindet und sich üblicherweise nicht mit Neuigkeiten hervortun kann, auf die Startseite zu verhelfen. Hier werden mit freundlichem Umgangston und nahezu grenzenloser Hilfsbereitschaft Projekte umgesetzt, die für den einen bloße Erinnerung, für den anderen ein Traum in der damaligen Zeit waren.