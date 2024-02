Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure haben in den letzten Tagen nicht nur dem Thermaltake CTE E600 MX kräftig auf den Zahn gefühlt oder das ASUS ROG Crosshair X670E Gene getestet, sondern auch DDR5-Speicher von KLEVV, die DeepCool Mystique 360, den Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB und die Corsair K65 Plus Wireless ausführlich auf den Prüfstand gestellt. Unsere SSD-FAQ haben wir ebenso auf den neusten Stand gebracht, wie der NZXT Lift 2 und der NZXT Function 2 einen Praxistest unterzogen. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das Enermax Revolution D.F. X 1050W.

Donnerstag, 15.02.2024: Thermaltake CTE E600 MX im Test

Das Thermaltake CTE E600 MX ist nicht einfach nur ein weiteres Showgehäuse, sondern eines, das besonders flexibel sein soll. So hat der Nutzer die Wahl, ob er eine Glasfront oder eine luftige Gitterfront montiert. Für die Grafikkarte stehen sogar gleich drei verschiedene Installationsoptionen zur Auswahl. Und auch bei den Farben sorgt Thermaltake für Abwechslung. Das CTE E600 MX gibt es nicht nur in Schwarz und Weiß, sondern auch in der Jubiläumsfarbe Hydrangea Blue... [weiterlesen]

Freitag, 16.02.2024: ASUS ROG Crosshair X670E Gene im Test

In unserer Redaktion hatten wir bisher noch nicht das Vergnügen, ein ROG-Crosshair-Mainboard mit dem X670-Chipsatz testen zu dürfen. In vielerlei Hinsicht ist dabei gerade das ROG Crosshair X670E Gene eines der interessantesten Modelle aus dem Hause ASUS. Verteilt auf dem Micro-ATX-PCB findet sich eine üppige Ausstattung wieder und ist geradezu für das ambitionierte RAM-Overclocking prädestiniert. Wir haben das ASUS ROG Crosshair X670E Gene daher durch unseren Mainboard-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Sonntag, 18.02.2024: DDR5 von KLEVV im Test

KLEVV hat sich auf das Angebot an PC-Komponenten wie Arbeitsspeicher, SSDs und auch Speicherkarten oder externe Laufwerke spezialisiert. Für DDR5-Speicher hat man drei Serien im Programm, von denen wir uns heute jeweils ein Kit aus zwei der Serien anschauen wollen. Einmal DDR5-6800 und einmal DDR5-7200 mit CL34 sind die grundsätzlichen Spezifikationen der beiden Kits, die wir im Test haben... [weiterlesen]

Montag, 19.02.2024: Die SSD-FAQ: SSD-Technologien im Überblick

Die Zusammenstellung eines neuen PC-Systems ohne Solid State Drive zu konfigurieren, dürfte bereits seit einigen Jahren für viele Anwender undenkbar sein. Zu groß sind die Vorteile zumindest einer SSD als Systemlaufwerk gegenüber klassischen Festplatten. Hohe Transferraten und kurze Latenzen sind klare Vorteile. Technologien wie DirectStorage werden diesen Vorsprung künftig noch weiter vergrößern. Doch wenn man auf die Suche nach einer SSD geht, findet man viele Fachbegriffe: In den Datenblättern gibt es Unterschiede beim Controller, der Schnittstelle, beim Flash, diverse Haltbarkeitsbegriffe und vieles mehr. Dass damit vor allem Anfänger der PC-Zusammenstellung etwas überfordert sein können, überrascht daher wenig. Dieser Artikel soll die wichtigsten Begrifflichkeiten und Unterschiede erläutern, welche Technologie sich für welchen Zweck am ehesten eignet und auch die Schnittstellen und Formfaktoren ein wenig entwirren... [weiterlesen]

Dienstag, 20.02.2024: DeepCool Mystique 360 im Test

Die DeepCool Mystique 360 verzichtet zwar auf beleuchtete Lüfter, bietet dafür aber ein großes 2,8-Zoll-Display auf dem Pumpendeckel. Das zeigt sowohl Statusinformationen als auch eigene Bilder und Animationen an... [weiterlesen]

Dienstag, 20.02.2024: Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB im Test

Mit der Liquid Freezer III-Serie kommen besonders spannende AiO-Kühlungen auf den Markt. Arctic will sie gegenüber der sehr erfolgreichen Vorgängergeneration noch einmal auf ein neues Level heben. Wir testen mit der Liquid Freezer III 420 A-RGB das Top-Modell und wollen klären, ob auch die Liquid Freezer III-Serie wieder das Zeug zum Preis-Leistungs-Hit hat... [weiterlesen]

Dienstag, 20.02.2024: Corsair K65 Plus Wireless im Test

Die K65 Plus Wireless ist eine Tastatur im 75-%-Layout, auch wenn der Name nicht direkt darauf schließen lässt. Mit drahtlosen Verbindungsmöglichkeiten, einem Hot-Swap-Board, Corsairs eigenen mechanischen Switches und einem möglichst leisen Tipp-Geräusch schnürt Corsair ein interessantes Paket. Wir haben die neue K65 Plus Wireless von Corsair ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Mittwoch, 21.02.2024: NZXT Lift 2 im Test

Wie auch schon bei der Function-Tastatur aktualisiert NZXT seine Gaming-Maus Lift auf die zweite Generation. Die Lift der ersten Generation war, wie auch die Function, das erste Produkt im Bereich der Gaming-Peripherie. Was genau sich geändert hat und wie sich diese Anpassungen auswirken, werden wir genauer unter die Lupe nehmen... [weiterlesen]

Mittwoch, 21.02.2024: NZXT Function 2 im Test

NZXT präsentiert heute die neue Tastatur Function 2, deren Vorgänger für NZXT den Einstieg in den Bereich des Tastaturmarkts darstellte. Wir schauen der neuen Tastatur in diesem Test genauer unter die Haube und achten darauf, was sich geändert hat... [weiterlesen]

Freitag, 23.02.2024: Enermax Revolution D.F. X 1050W im Test

Enermax hat seit letztem Jahr mit den REVOLUTION-D.F.X.-Netzteilen eine Reihe von ATX-3.0-konformen PSUs im Angebot, welche den oberen Leistungsbereich abdecken. Das von uns nun getestete Modell mit 1.050 W bietet eine gute Ausstattung, sehr kompakte Abmessungen, solide Effizienz und aufgrund der Ausrichtung auf Gamer auch eine RGB-Beleuchtung... [weiterlesen]