Corsair K65 Plus Wireless im Test

Seite 1: Corsair K65 Plus Wireless im Test: Kompakte, leise, mechanische RGB-Tastatur

Werbung

Die K65 Plus Wireless ist eine Tastatur im 75-%-Layout, auch wenn der Name nicht direkt darauf schließen lässt. Mit drahtlosen Verbindungsmöglichkeiten, einem Hot-Swap-Board, Corsairs eigenen mechanischen Switches und einem möglichst leisen Tipp-Geräusch schnürt Corsair ein interessantes Paket. Wir haben die neue K65 Plus Wireless von Corsair ausführlich auf den Prüfstand gestellt.

Tastaturen mit einem Layout von 60 %, 65 % oder 75 % werden immer beliebter am Markt und waren bis vor ein paar Jahren noch primär im Bereich der Custom-Tastaturen zu finden. Aktuell bieten aber immer mehr Hersteller Tastaturen in diesem Format an. Und auch die Eigenschaften der Tastaturen werden immer mehr aus dem Bereich der Custom-Tastaturen übernommen, der Trend ist aktuell klar zu erkennen.

Die Qualität bei den verbauten Switches, aber auch die allgemeine Haptik werden immer wichtiger und auch der Sound ist mittlerweile ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer Tastatur. Und genau dieses Kriterium ist bei günstigen Tastaturen immer ein Problem, denn das Tipp-Geräusch wird durch viele unterschiedliche Punkte beeinflusst, welche wir uns im weiteren Verlauf ebenfalls genauer anschauen werden.

Die Corsair K65 Plus Wireless ist ab sofort zu einem Preis von 159,99 Euro im Handel verfügbar und bietet dafür schon ein solides Paket an Eigenschaften wie ein ISO-Hot-Swap-Board bei dem sehr einfach die Switches ausgetauscht werden können. Auch die Möglichkeit einer Wireless-Verbindung, wahlweise via 2,4 GHz oder Bluetooth wird geboten. Zudem hat Corsair der Tastatur auch ein paar Features spendiert die das Tippgeräusch der Tastatur verbessern soll und im Inneren des Gehäuses zu finden sind.