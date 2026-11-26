Die SSD-FAQ: Aktuelle SSD-Technologien im Überblick

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Die Zusammenstellung eines neuen PC-Systems ohne Solid State Drive zu konfigurieren, dürfte bereits seit einigen Jahren für viele Anwender undenkbar sein. Zu vielfältig sind die Vorteile einer SSD gegenüber HDDs. Hohe Transferraten und kurze Latenzen sind klare Vorteile. Technologien wie DirectStorage vergrößern diesen Leistungsvorsprung weiter. Doch wenn man auf die Suche nach einer SSD geht, findet man viele Fachbegriffe: In den Datenblättern gibt es Unterschiede beim Controller, der Schnittstelle, beim Flash, diverse Haltbarkeitsbegriffe und vieles mehr. Dass damit vor allem Anfänger der PC-Zusammenstellung etwas überfordert sein können, überrascht daher wenig. Dieser Artikel soll die wichtigsten Begrifflichkeiten und Unterschiede erläutern, welche Technologie sich für welchen Zweck eignet, und auch die Schnittstellen und Formfaktoren ein wenig entwirren.

Aktuelle Solid-State-Drives sind zuverlässig, schnell und ausgereift. Es gibt keinen Grund mehr, nicht auf Flash-Speicher zu setzen. Die Geburtsschmerzen der SSD-Technologie sind längst vergangen. Teilweise musste die Firmware selbst aktualisiert oder ein Treiber kompliziert eingebunden werden. Moderne Betriebssysteme unterstützen SSDs in der Regel standardmäßig, sodass eine aufwendige manuelle Einrichtung meist nicht mehr erforderlich ist. Auch die Qualität aller Laufwerke auf dem Markt ist auf einem sehr hohen Niveau angekommen.

Die Unterschiede zu Festplatten waren schon zu Beginn des SSD-Zeitalters ein Kaufargument. Schnelle Zugriffe bei höheren Datenübertragungsraten, ein lautloser Betrieb - was sich besonders gegenüber High-End-Festplatten mit 10.000 U/min bemerkbar macht - eine Stoßunempfindlichkeit, die insbesondere für Notebooks wichtig ist. Lediglich die Kapazitäten konnten ein Hemmschuh sein. Doch auch hier gibt es große Fortschritte und SSDs wie die 9100 PRO PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 SSD für das Consumer-Segment gibt es auch mit 8 TB.

Moderne SSDs sind echte Multitalente und können sowohl die Ladezeiten beim Gaming reduzieren, als auch beim Training von AI-Modellen profitieren.

Welche SSD – oder besser gesagt - welcher SSD-Typ für wen dabei die beste Lösung ist, hängt letztlich von mehreren Faktoren ab. Manchmal schon ganz einfach am vorhandenen Platz, aber auch vom Preis, der benötigten Geschwindigkeit und etwaigen Projekten.

Auf der nächsten Seite klären wir somit zunächst einmal die Formfaktoren aktueller SSDs. Hiermit einher geht natürlich die Frage des Anschlusses, insofern gehen wir auf Seite 3 auf die Schnittstellen wie SATA und NVMe ein. Anschließend werfen wir einen Blick in das Innere der SSD und beschreiben Controller- und Flash-Typen, die aktuell am Markt vorzufinden sind. Letztlich gehen wir darauf ein, welche Technik für welchen Anwender die beste ist – auch hinsichtlich der Haltbarkeit und Anwendbarkeit.

Schnelle SSDs als Gamechanger bei lokalen AI-Modellen

Lokale AI-Modelle profitieren im Business-Kontext insbesondere dann, wenn der Speicher nicht zum Flaschenhals wird. Genau hier spielt die 9100 PRO PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 SSD von Samsung ihre Stärken aus: Als schnelle PCIe-SSD sorgt sie für kurze Ladezeiten, hohe Transferraten und sehr geringe Wartezeiten beim Zugriff auf große Modelle, Datensätze und Projektverzeichnisse. Das ist besonders relevant, wenn mehrere lokale AI-Anwendungen parallel laufen oder häufig zwischen verschiedenen Modellen gewechselt werden soll.

Der technische Vorteil zeigt sich primär bei Workloads mit vielen großen Dateien. Sprachmodelle, Embedding-Datenbanken, Caches und Trainingsdaten sollten im Idealfall schnell bereitstehen, damit die Rechenleistung von CPU oder GPU nicht ausgebremst wird. Eine starke SSD wie die Samsung 9100 PRO PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 SSD kann hier die I/O-Latenzen reduzieren und dafür sorgen, dass der Datenstrom konstant bleibt. Das unterstützt den Workflow bei Inference- oder Retrieval-Aufgaben spürbar.

Gerade bei lokalen AI-Setups ist das wichtig, weil sich die Performance nicht nur aus der reinen GPU-Leistung ergibt. Wenn Modelle, Indexdaten oder Kontextinformationen ständig nachgeladen werden müssen, steigt die Reaktionszeit unnötig an. Mit einer schnellen SSD lassen sich diese Engpässe deutlich entschärfen. Die Samsung 9100 PRO eignet sich damit gut als Systemlaufwerk, Arbeitslaufwerk oder als dedizierter Speicher für AI-Projekte, bei denen hohe Datenraten und kurze Zugriffszeiten entscheidend sind.

Ein weiterer technischer Pluspunkt ist die bessere Skalierbarkeit im professionellen Umfeld. Wer mit größeren lokalen Modellen arbeitet oder mehrere Projekte parallel betreibt, benötigt nicht nur eine ausreichende Kapazität, sondern auch eine Speicherlösung, die auch unter Last ihre maximale Performance abrufen kann.

Damit liegt der Vorteil einer schnellen und modernen SSD wie der Samsung 9100 PRO PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 SSD gegenüber HDD-Lösungen weniger im bloßen Speicherplatz, als vielmehr im runden Gesamtpaket.

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