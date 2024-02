Werbung

Wie auch schon bei der Function-Tastatur aktualisiert NZXT seine Gaming-Maus Lift auf die zweite Generation. Die Lift der ersten Generation war, wie auch die Function, das erste Produkt im Bereich der Gaming-Peripherie. Was genau sich geändert hat und wie sich diese Anpassungen auswirken, werden wir genauer unter die Lupe nehmen.

Bereits vor einem Jahr haben wir die erste Version der Lift bei uns in der Redaktion auf Herz und Nieren getestet und uns angeschaut, was NZXT für den Einstieg in den Bereich der Eingabegeräte auf die Beine gestellt hat. Damals hat die Lift eine solide Leistung gezeigt, aber konnte auch nicht so wirklich aus der breiten Massen an Gaming Mäusen herausstechen. Nun kommt die Lift 2 und wir sehen direkt ein paar Anpassungen, die damalige Kritikpunkte beseitigen sollen.

Nicht nur das Gewicht hat sich verändert, auch das Design wurde von NZXT angepasst. Dabei setzt man nun mehr auf eine einheitliche Optik und auf aktuellste Technik im Inneren der Maus. Preislich orientiert man sich am Vorgänger und liegt mit rund 50 Euro im Mittelfeld der Mäuse mit einer Pollingrate von 8K.

Technische Daten - NZXT LIFT 2