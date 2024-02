Werbung

Mit der Liquid Freezer III-Serie kommen besonders spannende AiO-Kühlungen auf den Markt. Arctic will sie gegenüber der sehr erfolgreichen Vorgängergeneration noch einmal auf ein neues Level heben. Wir testen mit der Liquid Freezer III 420 A-RGB das Top-Modell und wollen klären, ob auch die Liquid Freezer III-Serie wieder das Zeug zum Preis-Leistungs-Hit hat.

2019 haben wir mit der Liquid Freezer II 240 das erste Modell aus der Liquid Freezer II-Serie testen können. Auch fünf Jahre später sind diese AiO-Kühlungen immer noch eine Empfehlung Wert. Sie können nach wie vor ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Das liegt unter anderem an den relativ dicken Radiatoren, die für eine beachtliche Performance sorgen (gleichzeitig aber auch höhere Anforderungen an die Radiatorenplätze des Gehäuses stellen). Dazu kommen aber auch Detaillösungen wie die effektive Verkabelung oder der VRM-Lüfter. Arctic hat die Liquid Freezer II-Serie auch nach dem ursprünglichen Launch noch ausgebaut. So folgte 2021 mit der Liquid Freezer II 420 ein XXL-Modell mit 420-mm-Radiator. Im gleichen Jahr kamen auch Modelle mit A-RGB-Lüftern auf den Markt.

Fünf Jahre nach dem Verkaufsstart der Liquid Freezer II-Serie ist nun aber die Zeit für einen Nachfolger gekommen. Die Liquid Freezer III soll laut Arctic bei Funktion und Design noch einmal deutliche Fortschritte machen. Auf jeden Fall macht die neue Generation einiges anders. Das beginnt mit dem (eher unpraktischen) Karton in Dreiecksform, setzt sich mit einer speziellen LGA-1700-Montage fort und erstreckt sich tatsächlich auch deutlich auf das Design.

Das grundlegende Konzept erinnert aber durchaus an die Vorgängermodelle: Auch die Liquid Freezer III-Modelle werden mit einem VRM-Lüfter ausgeliefert. Den hat Arctic aber vergrößert und optimiert. Vergrößert wurde zudem die Fläche der Radiatorlamellen. In Kombination mit optimierten Flow-Channels und eine größeren Lamellenoberfläche in der Kühlerstruktur soll die Grundlage für eine gesteigerte Kühlperformance gelegt werden.

Die Modellpalette soll vom Start weg sehr umfangreich sein. So gibt es Liquid Freezer III-Modelle mit 240-, 280-, 360- und 420-mm-Radiator (aber nicht mehr mit 120-mm-Radiator). Zudem stehen drei Designlinien zur Auswahl: Black, A-RGB (Black) und A-RGB (White) - also unbeleuchtete schwarze Modelle bzw. beleuchtete Modelle in Schwarz oder Weiß. In jeder Designlinie werden alle vier Radiatorformate angeboten - so gibt es insgesamt zwölf Modelle.

Bei den Preisen wird es etwas kompliziert: Arctic nennt jeweils eine UVP und einen deutlich reduzierten Angebotspreis, der im Rahmen einer "23 Jahre ARCTIC-Geburtstagsaktion" aufgerufen wird. Die günstigen Preise sollen ab Verkaufsstart für drei Monate gelten. Bei Amazon wird es zudem abweichende Preise geben Am einfachsten ist es, wenn wir die Preise tabellarisch darstellen:

Webshop Amazon Liquid Freezer III 240 (Black) UVP: 103,99 Euro, Aktionspreis: 61,35 Euro 61,59 Euro Liquid Freezer III 280 (Black) UVP: 113,99 Euro, Aktionspreis: 68,39 Euro 69,29 Euro Liquid Freezer III 360 (Black) UVP: 118,99 Euro, Aktionspreis: 76,15 Euro 76,99 Euro Liquid Freezer III 420 (Black) UVP: 123,99 Euro, Aktionspreis: 81,83 Euro 82,38 Euro Liquid Freezer III 240 A-RGB (Black) UVP: 113,99 Euro, Aktionspreis: 69,53 Euro 70,06 Euro Liquid Freezer III 280 A-RGB (Black) UVP: 123,99 Euro, Aktionspreis: 81,83 Euro 82,38 Euro Liquid Freezer III 360 A-RGB (Black) UVP: 133,99 Euro, Aktionspreis: 88,43 Euro 88,54 Euro Liquid Freezer III 420 A-RGB (Black) UVP: 143,99 Euro, Aktionspreis: 95,03 Euro 96,24 Euro Liquid Freezer III 240 A-RGB (White) UVP: 115,99 Euro, Aktionspreis: 71,91 Euro 72,37 Euro Liquid Freezer III 280 A-RGB (White) UVP: 125,99 Euro, Aktionspreis: 83,15 Euro 83,92 Euro Liquid Freezer III 360 A-RGB (White) UVP: 136,99 Euro, Aktionspreis: 89,04 Euro 90,08 Euro Liquid Freezer III 420 A-RGB (White) UVP: 149,99 Euro, Aktionspreis: 97,49 Euro 98,55 Euro

Der Einzelhandel dürfte die Liquid Freezer III-Modelle dauerhaft unter der UVP zu relativ günstigen Preisen anbieten (wie es auch bei anderen Arctic-Produkten üblicherweise der Fall ist). Wenn man berücksichtigt, dass selbst die Varianten mit 420-mm-Radiator mit einem Marktpreis von unter 100 Euro angeboten werden, wirken die Preise auch mit der neuen Liquid Freezer-Generation wieder sehr attraktiv.

Übrigens wird Arctic im eigenen Webshop auch ein großes Liquid Freezer III-Mousepad anbieten. Dieses Textilpad mit 900 x 400 mm Größe zeigt technische Zeichnungen und Spezifikationen der AiO-Kühlungen.

Der VRM-Lüfter wird bei der Liquid Freezer III-Serie als Modul ausgeliefert, das auf die eigentliche Kühler-Pumpen-Einheit aufgesteckt wird. Zum Zubehör gehören zudem Montagematerial, eine kleine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste (Arctic MX-6), ein T20-Schraubendreher und zwei Anschlusskabel. Das sogenannte All-in-One-Kabel endet in einem einzelnen PWM-Anschluss, mit dem Radiatorlüfter, VRM-Lüfter und Pumpe zusammen über ein PWM-Signal gesteuert werden. Alternativ nutzt man das ebenfalls beiliegende Splitterkabel und kann mit dessen drei separaten PWM-Anschlüssen Radiatorlüfter, VRM-Lüfter und Pumpe getrennt steuern. Die drei PWM-Stecker sind dabei eindeutig beschriftet.