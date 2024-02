Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den ThunderX3 Core ausprobiert oder die Corsair K55 Core getestet, sondern auch das Schenker VIA 14 Pro, die Micron 2400, den Thermaltake TGM-V32CQ und den AMD Ryzen 5 8600G auf den Prüfstand gestellt. Palworld hatten wir in diesen Tagen ebenso angespielt, wie unsere Gehäuse-FAQ auf den neusten Stand gebracht. Ansonsten aktualisierten wir unser Kühler-Testsystem und unterzogen gleich dem Corsair A115 einen Praxistest. Zu guter Letzt hatten wir die Samsung SSD 990 EVO im Test.

Donnerstag, 01.02.2024: ThunderX3 Core ausprobiert

Auf der Computex 2023 im Mai stellten ThunderX3 den neuen Core-Gaming-Chair vor. Mittlerweile ist der Stuhl erhältlich und es ist Zeit, ihn ausführlich in der Praxis auszuprobieren... [weiterlesen]

Freitag, 02.02.2024: Corsair K55 Core im Test

Die K55 Core soll als günstige Tastatur preisbewusste Spieler ansprechen. Sie kommt für eine UVP von nur knapp 50 Euro auf den Markt, ist aber trotzdem ein ausgewachenes Full-Size-Modell mit RGB-Beleuchtung und einigen praktischen Zusatztasten. Doch was für Abstriche müssen gemacht werden und ist die K55 Core trotzdem überzeugend genug... [weiterlesen]

Sonntag, 04.02.2024: Schenker VIA 14 Pro im Test

Das Schenker VIA 14 Pro (L23) ist ein schnelles Ultrabook, welches im Gegensatz zu vielen anderen Modellen auf einen AMD-Ryzen-Prozessor samt einer integrierten Radeon-Grafik aufbaut und mit einer Bauhöhe von 18,5 mm sowie einem Gewicht von unter 1,4 kg dennoch sehr portabel bleibt. Obendrein gibt es ein hochauflösendes 3K-Display mit schnellen 120 Hz und performanten Speicher. Wie sich das Gerät in einer Testkonfiguration mit Ryzen 7 7840HS und Radeon 780M zu einem Preis von unter 1.300 Euro in der Praxis schlägt, das soll dieser Hardwareluxx-Test aufzeigen... [weiterlesen]

Montag, 05.02.2024: Gehäuse-FAQ: Was man über PC-Gehäuse wissen sollte

Das PC-Gehäuse ist oft eine der langlebigsten Komponenten. Ein geeignetes Modell kann beispielsweise problemlos mehrere Grafikkarten-Generationen überdauern. Umso wichtiger ist es, die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Unsere Gehäuse-FAQ soll dabei eine Hilfe sein... [weiterlesen]



Dienstag, 06.02.2024: Micron 2400 im Test

Durch immer kompaktere Systeme, Notebooks und Tablets bei gleichzeitig höheren Ansprüchen an die Performance, haben sich in den letzten Jahren kleine M.2-SSDs praktisch zum neuen Standard entwickelt. Während dabei vor allem das 2280-Format in Desktops und HighEnd-Notebooks vorherrscht, sorgte das Aufkommen der Handhelds wie dem Steam Deck oder dem ASUS ROG Ally für einen Bedarf an noch kleineren Massenspeichern mit großer Kapazität. Micron bietet hier mit der 2400-Serie bis zu 2 TB auf einer Länge von nur 30 mm. Ob damit auch Gamer-Enthusiasten das ideale Upgrade für ihren mobilen Spielspaß finden, klären wir mit unserem Test... [weiterlesen]

Dienstag, 06.02.2024: Pokémon mit Knarren angespielt

Süße Äffchen mit Sturmgewehren, Menschenhandel und Survival: Das ist Palworld! Der Titel ist in aller Munde. Zeit für uns, einen Blick auf den Erfolgstitel aus Japan zu werfen... [weiterlesen]

Mittwoch, 07.02.2024: Thermaltake TGM-V32CQ im Test

Die Liste der Monitor-Anbieter wird immer länger. So tummelt sich mit Thermaltake nun ein weiterer Hersteller, den man eigentlich mit Gehäusen, Netzteilen und Kühllösungen verbindet im Bereich der Gaming-Displays. Jetzt muss der Thermaltake TGM-V32CQ im Test beweisen, ob er eine Alternative zu den etablierten Anbietern ist... [weiterlesen]

Mittwoch, 07.02.2024: Der Ryzen 5 8600G im Test

Die ersten APUs mit starker integrierter Grafikkarte haben ihren Weg auf den Sockel AM5 gefunden. Sie treten die Nachfolge der Ryzen-5000G-Serie an, die allerdings noch den Sockel AM4 verwendete. Bis zu acht Zen-4-Kerne und eine integrierte RDNA-3-GPU mit bis zu 12 Compute Units werden in dieser Serie geboten. Heute schauen wir uns den Ryzen 5 8600G an, der als zweischnellstes Modell den Markt erobern soll, aber auch preislich etwas attraktiver positioniert ist... [weiterlesen]

Donnerstag, 08.02.2024: Das Kühlertestsystem 2024

Mit dem neuen Jahr wechseln wir auf ein neues Kühlertestsystem auf Basis aktueller Hardware. Wir können so wieder sicherstellen, dass wir zeitgemäße Komponenten nutzen. Zudem wollen wir die Gelegenheit auch nutzen, um das Testverfahren weiterzuentwickeln. In diesem Artikel stellen wir sowohl das neue Testsystem als auch das angepasste Testverfahren vor... [weiterlesen]

Donnerstag, 08.02.2024: Corsair A115 im Test

Corsair bringt mit dem A115 einen ehrgeizigen Kühler auf den Markt: Das Dual-Towermodell mit zwei 140-mm-Lüftern soll besonders leistungsstark sein und im Luftkühlerbereich nach der Performancekrone greifen. Wir haben das neue Top-Modell im ausführlichen Test... [weiterlesen]

Freitag, 09.02.2024: Samsung SSD 990 EVO im Test

Die aktuelle Generation von PCIe5-SSDs kennen wir von den Eckdaten bislang sehr genau, setzen doch alle Modelle auf eine Kombination aus Micron-NAND und Phison-Controller. Während die Geschwindigkeiten auch überzeugen, sind es jedoch vor allem preisliche und thermische Faktoren, die viele von einem Kauf abschrecken und daher auf alternative Modelle der Platzhirsche warten. Samsung bringt daher nun mit der neuen 990 EVO den ersten Entwurf einer PCIe5-SSD, der allerdings bereits im Vorfeld durchaus heiß diskutiert wurde. Ob Samsung unter dem beliebten EVO-Namen eine weitere gelungene SSD bietet, klären wir mit unserem Test... [weiterlesen]