Durch immer kompaktere Systeme, Notebooks und Tablets bei gleichzeitig höheren Ansprüchen an die Performance, haben sich in den letzten Jahren kleine M.2-SSDs praktisch zum neuen Standard entwickelt. Während dabei vor allem das 2280-Format in Desktops und HighEnd-Notebooks vorherrscht, sorgte das Aufkommen der Handhelds wie dem Steam Deck oder dem ASUS ROG Ally für einen Bedarf an noch kleineren Massenspeichern mit großer Kapazität. Micron bietet hier mit der 2400-Serie bis zu 2 TB auf einer Länge von nur 30 mm. Ob damit auch Gamer-Enthusiasten das ideale Upgrade für ihren mobilen Spielspaß finden, klären wir mit unserem Test.

So groß der SSD-Markt aktuell auch ist, filtert man gängige Preisvergleiche nach dem M.2 2230-Format und einer Kapazität von mehr als einem 1 TB, wird die Auswahl überschaubar. Gerade einmal acht Modelle, teilweise mit unsicherer Verfügbarkeit, lassen sich finden. Eines dieser Modelle, mit etwa 150 Euro noch das günstigste dazu, ist die Micron 2400, die grundsätzlich sowohl in den Formaten M.2 2280, 2242 und eben 2230 aufgeführt ist, im Retail-Markt aber (zumindest aktuell) nur eben im kürzesten Format gelistet wird. Das überrascht nur bedingt, denn immerhin finden sich generell nur wenige Micron-SSDs im Retail-Vertrieb und dann zumeist mit dem Fokus auf Server-Speicher. Consumer-Produkte werden ansonsten über die Retail-Marke Crucial vertrieben.

Unser Testmodell stammt von Micron direkt, sodass ein OEM-Etikett statt dem schwarzen der Produktseiten auf der Oberseite des Speichers klebt. Bevor wir dieses entfernen und die Hardware im Detail betrachten, werfen wir daher einen Blick auf die Herstellerangaben der SSD.