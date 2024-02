Werbung

Corsair bringt mit dem A115 einen ehrgeizigen Kühler auf den Markt: Das Dual-Towermodell mit zwei 140-mm-Lüftern soll besonders leistungsstark sein und im Luftkühlerbereich nach der Performancekrone greifen. Wir haben das neue Top-Modell im ausführlichen Test.

Wenn es um Corsair und Kühlung geht, dann dürften die meisten Nutzer vor allem an die AiO-Kühlungen aus der Hydro Series denken. Doch Corsair ist mittlerweile breiter aufgestellt und bietet daneben sowohl Produkte für Eigenbau-Wasserkühlungen als auch Luftkühler an. 2020 konnten wir so den A500 testen, einen wuchtigen Single-Towerkühler mit zwei 120-mm-Lüftern.

Der neue A115 erhält trotz der kleineren Produktnummer einen Aufbau, der auf maximale Performance ausgelegt ist. Corsair setzt dafür auf die Dual-Tower-Bauweise und gestaltet den Kühler so großzügig, dass er ab Werk mit zwei 140-mm-Lüftern bestückt werden kann. Dabei kommt eine innovative Lüftermontage mit einem robusten Schienensystem zum Einsatz. Sechs 6-mm-Heatpipes führen die Abwärme von der Bodenplatte zu den Kühlrippen. Laut Corsair soll der A115 auch High-End-CPUs mit einer TDP von bis zu 250 W angemessen kühlen können.

Anders als bei seinen High-End-AiO-Kühlungen verzichtet Corsair beim A115 auf eine RGB-Beleuchtung. Der Luftkühler zeigt sich konsequent in Schwarz. Mit seinem Dual-Tower-Aufbau und dieser Farbgestaltung erinnert er z.B. an Noctuas NH-D15 chromax.black.

Auch preislich liegen diese beiden Oberklassekühler nah beieinander. Das Noctua-Modell kostet im Handel aktuell rund 117 Euro. Für den A115 ruft Corsair nun eine UVP von 114,90 Euro auf.

Beim Zubehör fällt auf, dass Corsair sich zunehmend um eine kunststoffarme Verpackung bemüht (wie auch schon bei anderen Produkten, z.B. aktuellen Eingabegeräten). Das Montagematerial wird nicht mehr in Kunststoff- sondern in Papiertütchen ausgeliefert. Dass man den Inhalt nicht ganz so deutlich erkennt, gleicht Corsair durch die Beschriftung der Tütchen aus. Auch eine gedruckte Anleitung gibt es nicht mehr - stattdessen führt ein QR-Code zur Online-Anleitung. Sicherheits- und Garantiehinweise liegen hingegen in gedruckter Form vor. Zusätzlich zum Montagematerial für den Kühler liegen auch ein Y-Adapter für die beiden Lüfter und Halterungen für einen der beiden Lüfter bei.