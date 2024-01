Werbung

Auch im neuen Jahr führen wir unsere Tradition fort und werfen immer wieder sonntags einen Blick zurück auf die vergangene Woche. Auch in den letzten Tagen sind auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel veröffentlicht worden. So testeten wir nicht nur das MSI Immerse GH50 Wireless oder die Bluetti Power Station AC60, sondern auch den Arctic Freezer 4U-M, das FSP CUT593 Premium Edition und den Acer Predator Connect W6 Wi-Fi. Nächste Woche startet dann die CES 2024 in Las Vegas.

Freitag, 29.12.2023: MSI Immerse GH50 Wireless im Test

Das IMMERSE GH50 Wireless ist das erste kabellose Headset aus dem Hause MSI mit einer 2,4-GHz-Wireless-Verbindung. Damit will sich MSI einen Platz im Segment der kabellosen Audiogeräte sichern. Wie gut sich das neue IMMERSE GH50 Wireless schlägt und mit welchen Platzhirschen es in direkte Konkurrenz tritt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Samstag, 30.12.2023: Bluetti Power Station AC60

Das Unternehmen Bluetti aus Kalifornien ist noch recht jung und hat sich unter anderem im Themenbereich der tragbaren Power-Stations bereits einen Namen gemacht. Ob man sich in der Wildnis ein Abenteuer erlauben möchte oder auch der nächste Camping-Urlaub ansteht: Es kann nie schaden, wenn man etwas elektrische Energie dabei hat. Natürlich kann eine solche Power Station ebenfalls sinnvoll sein, wenn der Strom im eigenen Zuhause ausfallen sollte. Von Bluetti haben wir uns die vielseitige AC60 als Portable Power Station angesehen und angetestet... [weiterlesen]

Dienstag, 02.01.2024: FSPs Pläne für 2024 [Anzeige]

Langjährige Hardwareluxx-Leser kennen FSP bereits seit geraumer Zeit: Der taiwanische Netzteilhersteller kann auf eine lange Tradition seit seiner Gründung im Jahr 1993 zurückblicken und gehört zu den zehn größten Herstellern von Netzteilen aller Art weltweit. Wir hatten bereits diverse Produkte des Herstellers über die Jahre im Test, entweder als Produkt von FSP, oder aber auch in Form von vielen OEM-Produkten, die sich im Handel befinden. Wir besuchten im Rahmen der EHA Tech Tour 2023 die taiwanesische R&D-Abteilung, die in Taoyuan beheimatet ist. Dabei konnten wir einen Blick auf viele zukünftige Produkte werfen, die bald auf den Markt kommen werden... [weiterlesen]

Mittwoch, 03.01.2024: Arctic Freezer 4U-M im Test

Der Arctic Freezer 4U-M ist ein Spezialist - und gleichzeitig ein besonders flexibler. Arctics hat diesen Kühler gezielt als Serverkühler entwickelt. Der Single-Towerkühler mit Push-Pull-Lüfterkonfiguration soll aber multikompatibel sein und auf unterschiedlichsten AMD- und Intel-Serverplattformen eingesetzt werden können... [weiterlesen]

Donnerstag, 04.01.2024: FSP CUT593 Premium Edition im Test

Mit dem CUT593 Premium Edition (oder kurz: CUT593P) testen wir erstmalig ein PC-Gehäuse vom Netzteilspezialisten FSP. Vor allem beim Kabelmanagement geht man neue Wege und präsentiert einzeln gesleevte Kabelverlängerungen als regelrechte Designelemente hinter Glas. Für eine effektive Kühlung sind vier 140-mm-A-RGB-Lüfter vormontiert... [weiterlesen]

Samstag, 06.01.2024: Acer Predator Connect W6 Wi-Fi im Test

WLAN-Router gibt es auf dem Markt zuhauf. Dabei wird noch einmal unterschieden, ob der WLAN-Router über ein integriertes Modem verfügt oder nicht. Im Segment der WLAN-Router ist Hersteller Acer eher neu unterwegs, möchte in dieser Rubrik aber vermehrt mitwirken. Mit dem Connect W6 Wi-Fi 6E Router aus der eigenen Predator-Reihe stellt Acer in Zusammenarbeit mit Trend Micro einen WLAN-Router bereit. Wir haben das neue Modell getestet... [weiterlesen]