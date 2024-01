Werbung

Mit dem CUT593 Premium Edition (oder kurz: CUT593P) testen wir erstmalig ein PC-Gehäuse vom Netzteilspezialisten FSP. Vor allem beim Kabelmanagement geht man neue Wege und präsentiert einzeln gesleevte Kabelverlängerungen als regelrechte Designelemente hinter Glas. Für eine effektive Kühlung sind vier 140-mm-A-RGB-Lüfter vormontiert.

FSP will nicht mehr nur auf das Netzteilsegment beschränkt sein. Das Unternehmen plant eine regelrechte Gehäuseoffensive mit 18 Modellen für das Jahr 2024. In Zukunft soll auch das Kühlungssegment in Angriff genommen werden. Das CUT593 Premium Edition wird von FSP als gehobenes Modell eingeordnet. Es soll Spieler, Enthusiasten und Creator ansprechen.

Der Midi-Tower wird ab Werk mit vier 140-mm-A-RGB-Lüfter bestückt und lässt damit auf eine effektive Kühlung hoffen. Dem Gehäuse liegen zwei unterschiedlich gestaltete Frontplatten bei, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen und sich auch beim Lochmuster unterscheiden. FSP spendiert dem Gehäuse zwei Glasseitenteile, die als Türen öffnen. Hinter dem rechten Glasseitenteil zeigen sich anstelle von ungeordneten Kabeln nur einige regelrechte Showkabel. Dafür integriert FSP einzeln gesleevte Verlängerungskabel, die sich richtig präsentieren. Andere Kabel verschwinden hingegen hinter zwei Kabelabdeckungen.

FSP wird das CUT593 in verschiedenen Versionen anbieten: Mit unbeleuchteten Standardlüftern als CUT593 zu einem Preis von ungefähr 100 Euro, mit A-RGB-Lüftern als CUT593A zu einem Preis von 99 Euro und als CUT593P-Variante (oder lang: CUT593 Premium Edition, die von uns getestete Variante) mit zwei verschiedenen, magnetischen Frontplatten zum Austauschen. FSP lässt zudem die Wahl zwischen schwarzen und weißen Farbvarianten. Das schwarze CUT593 Premium Edition soll 139 Euro und das weiße Modell 145 Euro kosten.



FSP liefert das Gehäuse mit einer alternativen Front, Montagematerial, Kabelbindern, Gummimanschetten für Kabelöffnungen und einem Systemspeaker aus. Zumindest unserem Sample lag keine Anleitung bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: