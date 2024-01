Der Arctic Freezer 4U-M ist ein Spezialist - und gleichzeitig ein besonders flexibler. Arctics hat diesen Kühler gezielt als Serverkühler entwickelt. Der Single-Towerkühler mit Push-Pull-Lüfterkonfiguration soll aber multikompatibel sein und auf unterschiedlichsten AMD- und Intel-Serverplattformen eingesetzt werden können.

Wir testen vorrangig Kühler, die auf den gängigen Consumer-Plattformen von AMD und Intel eingesetzt werden können. Allerdings gibt es durchaus Privatnutzer, die Serversysteme betreiben. Und stellenweise kommt es auch zu Überschneidungen zwischen Server- und HEDT-Systemen (High-End Desktop). Der Arctic Freezer 4U-M ist vor allem deshalb interessant, weil er eine ganze Reihe unterschiedlicher Server- bzw. HEDT-Sockel unterstützt. Auf AMD-Seite ist er zu den Sockeln SP6, SP3, sTR5, TR4, sTRX4 und SWRX8 kompatibel. Damit ist der Arctic-Kühler auch eine Option für die neue Ryzen-Threadripper-7000-Serie mit Sockel sTR5. Im Intel-Lager werden die Sockel LGA4189 und LGA4677 abgedeckt.

Der Freezer 4U-M tritt in die Fußstapfen des Freezer 4U SP3, ist aber deutlich flexibler einsetzbar (der Freezer 4U SP3 kann nur auf den AMD-Sockeln SP3, TR4 und sTRX4 genutzt werden). Das neue Modell ist ebenfalls ein Single-Towerkühler, der mit zwei 120-mm-PWM-Lüftern bestückt wird. Bei einer Höhe von 14,5 cm soll er in klassische 4U-Serverschränke und in die meisten 4HE-Gehäuse für Endverbraucher passen.

Im Handel wird der Freezer 4U-M aktuell für rund 54 Euro angeboten. Er gehört damit zu den teureren Luftkühlern von Arctic, deckt aber eben auch ein spezielles Marktsegment ab.

Das Zubehör ist sehr überschaubar: Es besteht aus Montageblechen mit vorfixierten Schrauben, die mit vier kleinen Kreuzschlitzschrauben am Kühler befestigt werden. Ein Paar dieser Bleche ist für die Intel-Sockel, das andere für die AMD-Sockel geeignet. Eine kleine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste (0,8 g MX-6) vervollständigt den Lieferumfang. Die Anleitung stellt Arctic nur online bereit.