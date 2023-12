Werbung

Das IMMERSE GH50 Wireless ist das erste kabellose Headset aus dem Hause MSI mit einer 2,4-GHz-Wireless-Verbindung. Damit will sich MSI einen Platz im Segment der kabellosen Audiogeräte sichern. Wie gut sich das neue IMMERSE GH50 Wireless schlägt und mit welchen Platzhirschen es in direkte Konkurrenz tritt, klären wir in unserem Test.

Das neue IMMERSE GH50 Wireless von MSI soll mit einer kabellosen Verbindung (2,4 GHz) mit einer niedrigen Latenz senden und nach eigenen Aussagen einen stundenlangen immersiven Hörgenuss bieten. Es ist mit bassverstärkenden Audio-Treibern ausgestattet, sowie einem omnidirektionalen Mikrofon und soll über eine moderne Softwareanwendung verfügen.

Doch am Anfang werfen wir wie immer einen Blick auf die technischen Daten des Headsets und dabei fällt direkt auf, dass wird im Grunde viel finden, was andere Hersteller ähnlich machen, aber auch Unterschiede zur kabelgebundenen Variante des GH50. Denn auf die Vibrationsfunktion wurde dieses Mal verzichtet und auch die RGB-Beleuchtung wurde gestrichen. Des Weiteren wurde die Größe der Treiber von 40 auf 50 mm angehoben, was grundsätzlich schon einmal gute Entscheidungen sind.