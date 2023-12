Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir fühlten nicht nur der ZOTAC ZBOX PI430AJ Pico mit Ultraschallkühlung auf den Zahn, sondern testeten auch den MSI MAG 323UPFDE, die Thermaltake ToughFan 12 Pro, die Synology BC500 und das Welock Touch4. Aber auch die Kingston DC600M stand in dieser Woche bei uns auf dem Prüfstand, außerdem hatten wir erste Leistungsanalysen zu den neuen Meteor-Lake-Prozessoren von Intel angestellt.

Donnerstag, 07.12.2023: ZOTAC ZBOX PI430AJ Pico

Die ZOTAC ZBOX Pico PI430AJ gehört nicht nur zu den kleinsten Windows-PCs, sondern will außerdem bei der Kühlung neue Maßstäbe setzen, um leistungsfähige Hardware äußerst kompakt unterzubekommen. Der kleine Mini-PC setzt auf eine Ultraschall-Kühlung und verzichtet somit auf winzige Lüfter, greift damit aber dennoch auf eine aktive Belüftung zurück. Wie sich das Konzept der Solid-State-Kühler in der Praxis schlägt und was der rund 560 Euro teure Winzling im Alltag leistet, das klärt dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 08.12.2023: MSI MAG 323UPFDE im Test

Der Markt der Gaming-Monitore ist weiterhin sehr belebt. Der neue MSI MAG 323UPFDE kombiniert ein 32 Zoll großes UHD-Panel mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 160 Hz. Darüber hinaus werden viel Gaming-Ausstattung und eine Dimming-Lösung geboten. Ob Gamer eine gute Wahl treffen, erfährt man in unserem Test... [weiterlesen]

Sonntag, 10.12.2023: Thermaltake ToughFan 12 Pro und 14 Pro im Test

ToughFan 12 Pro und ToughFan 14 Pro sind die neuen Spitzenmodelle unter den Thermaltake-Lüftern. Sie sollen robuste High-Performance-Modelle für Enthusiasten sein. Im Test wollen wir herausfinden, wie leistungsstark sie wirklich sind... [weiterlesen]

Montag, 11.12.2023: Synology BC500 ausprobiert

Hersteller begnügen sich schon lange nicht mehr nur mit einer Produktlinie aus dem eigenen Hause, sondern es werden Produkte angeboten, die das Portfolio aus eigenem Hause unterstützen oder sinnvoll erweitern sollen. Im Fall von Synology haben wir eine IP-Kamera, die über das Netzwerk direkt vom NAS angesprochen werden kann und als ideale Ergänzung für die Surveillance Station dienen soll. Wir probieren das System aus... [weiterlesen]

Dienstag, 12.12.2023: Samsung SSD 990 PRO [Anzeige]

Samsung dominiert seit vielen Jahren den SSD-Markt und auch die SSD 990 PRO zeigt als aktuelles Top-Modell wieder einmal, dass es nicht wichtig ist, als erster mit einem neuen Interface-Standard aufzuwarten, sondern eine maximale Alltagsleistung mit hohen Transferraten, guten Latenzen und einem echten SLC-Cache zu bieten. Das Konzept geht auf, denn in allen Belangen werden Top-Leistungen geboten... [weiterlesen]





Mittwoch, 13.12.2023: Welock Touch41 ausprobiert

Smarte Geräte die im Alltag unterstützen sollen, werden immer zahlreicher und dringen in immer mehr Lebensbereiche vor. Auch bei den Türschlössern ist diese Entwicklung anzutreffen. Hier findet sich unter anderem Welock als etablierte Marke wieder. Daher schauen wir uns in diesem Test das Touch41 des Herstellers genauer an... [weiterlesen]

Donnerstag, 14.12.2023: MSI Gungnir-Serie und CORELIQUID E-Serie [Anzeige]

Bei der Zusammenstellung eines Gaming-PCs werden zahlreiche Komponenten benötigt. Es kann durchaus herausfordernd sein, die jeweils geeigneten Produkte auszuwählen. Viele Nutzer verbinden MSI zwar in erster Linie mit Mainboards und Grafikkarten, doch der Hersteller kann auch in anderen Segmenten Produkte anbieten, die optimal auf die Bedürfnisse von Spielern abgestimmt sind. Mit den Gehäusen der Gungnir-Serie und den AiO-Kühlungen aus der CORELIQUID E-Serie werden besonders stimmige Produkte angeboten... [weiterlesen]

Donnerstag, 14.12.2023: Erste Leistungsanalyse im Vorserien-Gerät

Nachdem Intel im September den Vorhang für Meteor Lake fallen ließ und dabei überwiegend die Technik präsentierte, ohne jedoch entsprechende Produkte zu zeigen, geht der Launch in dieser Woche einen bedeutenden Schritt weiter. Ab heute sollen die ersten Notebooks auf Basis der neuen, mobilen Prozessoren im Handel erhältlich sein – ein großer Teil davon wird aber erst im ersten Quartal 2024 folgen. Ein erstes Vorseriengerät von Acer mit Intel Core Ultra 7 155H ermöglicht uns bereits eine erste Einschätzung... [weiterlesen]

Freitag, 15.12.2023: Die Kingston DC600M im Test

Mit der Kingston DC600M machen wir heute einen kleinen Abstecher in Storage-Gefilde abseits der Performance-Champions. Mit SATA-Interface und einigen Zusatzfunktionen wie PowerLoss-Protection und einer besonders hohen Haltbarkeit der Speichermodule spricht die SSD vor allem User für NAS-Systeme, Home- oder Enterprise-Server an... [weiterlesen]