Werbung

ToughFan 12 Pro und ToughFan 14 Pro sind die neuen Spitzenmodelle unter den Thermaltake-Lüftern. Sie sollen robuste High-Performance-Modelle für Enthusiasten sein. Im Test wollen wir herausfinden, wie leistungsstark sie wirklich sind.

Der reguläre ToughFan 12 fiel nicht zuletzt durch ungewöhnliche Farbvarianten auf. Wir haben so den türkisfarbenen ToughFan 12 Turquoise getestet. Bei der Performance gab es allerdings auch Grund für Kritik. So wurde der Thermaltake-Lüfter beim Volumenstrom teilweise selbst von 120-mm-Lüftern mit geringerer Maximaldrehzahl überboten. Thermaltake will nun noch einmal nachlegen und bringt mit ToughFan 12 Pro und ToughFan 14 Pro neue Top-Modelle auf den Markt. Diese Lüfter sollen mit einer hohen Kühlleistung auftrumpfen und in unterschiedlichen Szenarien überzeugen. Dank eines hohen statischen Drucks sollen sie nicht nur für den Einsatz als Gehäuselüfter, sondern z.B. auch als Radiatorenlüfter geeignet sein.

Dass es Thermaltake in erster Linie um die Performance geht, soll auch die funktionale Gestaltung der Lüfter unterstreichen. Sie sind unbeleuchtet und fallen optisch am ehesten noch durch die metallverstärkte Motornabe aus. Bei der Lüfterdicke hält sich Thermaltake an den üblichen Standardwert von 25 mm. Eher ungewöhnlich ist, dass 120- und 140-mm-Modell den gleichen Drehzahlbereich abdecken. Der erstreckt sich jeweils von 500 bis 2.000 U/min.

Im Handel wird der ToughFan 12 Pro für rund 21 Euro und der ToughFan 14 Pro für rund 25 Euro angeboten. Für unbeleuchtete Lüfter bewegen sie sich damit in einer gehobenen Preisregion. Etwas günstiger wird der Stückpreis, wenn man zum Zweierpack greift. Das kostet beim ToughFan 12 Pro etwa 38 Euro und beim ToughFan 14 Pro etwa 42 Euro.

Thermaltake liefert die Lüfter mit zwei Sätzen Lüfterschrauben, den Garantiebestimmungen und einem Low-Noise-Adapter (L.N.C) aus. Dieses kurze Kabel reduziert die Maximaldrehzahl auf 1.500 U/min. Die Minimaldrehzahl bleibt offiziell unverändert bei 500 U/min.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: