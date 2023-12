MSI Gungnir-Serie und CORELIQUID E-Serie: Die ideale Gaming-Kombination

Werbung

Bei der Zusammenstellung eines Gaming-PCs werden zahlreiche Komponenten benötigt. Es kann durchaus herausfordernd sein, die jeweils geeigneten Produkte auszuwählen. Viele Nutzer verbinden MSI zwar in erster Linie mit Mainboards und Grafikkarten, doch der Hersteller kann auch in anderen Segmenten Produkte anbieten, die optimal auf die Bedürfnisse von Spielern abgestimmt sind. Mit den Gehäusen der Gungnir-Serie und den AiO-Kühlungen aus der CORELIQUID E-Serie werden besonders stimmige Produkte angeboten.

Das MSI Gaming-Ggehäuse MPG Gungnir 300R Airflow ist ein Midi-Tower, der konsequent als Airflow-Gehäuse ausgelegt wurde. Davon profitieren Spieler besonders, denn leistungsstarke Gaming-Hardware ist besonders auf eine effektive Kühlung angewiesen. Die luftige Meshfront des Gehäuses erleichtert den drei vormontierten Frontlüftern das Einsaugen kühler Frischluft. Die vom PC-System erwärmte Luft wird von einem weiteren Lüfter an der Rückwand aus dem Gehäuse befördert und kann zudem durch den offen gestalteten Deckel entweichen. Maximal können sogar bis zu zwölf Lüfter montiert werden. Doch auch an die Nutzer von AiO-Kühlungen und Eigenbau-Wasserkühlungen wurde gedacht. Sowohl hinter der Front als auch unter dem Deckel können Radiatoren bis hin zum 360- bzw. 280-mm-Format verbaut werden. Hier passt die CORELIQUID E-Serie von MSI bestens in das Case.

Das geradlinige und funktionale Design des MPG Gungnir 300R Airflow zeigt sich vor allem mit einer zackig gestalteten Meshfront und dem Glasseitenteil, das Einblicke ins Innere ermöglicht. Im Betrieb fällt aber vor allem die A-RGB-Beleuchtung auf. Die erstreckt sich nicht nur über die vier vormontierten 120-mm-Lüfter, sondern sogar über die Grafikkartenstütze und macht das Gehäuse zum Eye-Catcher auf jedem Schreibtisch. MSI verbaut anstelle einer schlichten Stahl- oder Kunststoffstütze eine aufwendig gestaltete Grafikkartenstütze, die großteils aus gehärtetem Glas besteht. Der eingravierte MSI-Drache wird effektvoll beleuchtet.

Die Stütze kann flexibel ausgerichtet und durch eine Schiene verschoben und somit an unterschiedliche Grafikkartenlängen angepasst werden. Sie lässt sich sowohl für horizontal als auch vertikal ausgerichtete Grafikkarten nutzen. Wer seine Gaming-Grafikkarte in ganzer Pracht zeigen möchte, der kann sie dank eines einfach austauschbaren Slotblenden-Rahmens sehr komfortabel vertikal montieren. Benötigt wird zusätzlich nur noch ein Riser-Kabel. Zusatzlüfter am Slotblenden-Rahmen und der Kabelabdeckung können die Grafikkarte gezielt kühlen.

Der großzügige Midi-Tower kann bis zu 17,5 cm hohe Towerkühler aufnehmen und ist damit auch für die höchsten Kühler bestens geeignet. Bei einer maximalen Grafikkartenlänge von 36 cm lassen sich zudem auch fast alle Grafikkkartenmodelle verbauen. Die meisten Nutzer werden aktuell einfach M.2-SSDs verbauen, die direkt auf dem Mainboard Platz finden. Wer doch noch klassische 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke verbauen möchte, der kann im MPG Gungnir 300R Airflow zwei kombinierte 3,5- bzw. 2,5-Zoll-Laufwerksplätze und vier reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze nutzen.

Das I/O-Panel am Deckel ist absolut auf der Höhe der Zeit. Es stellt sowohl zwei USB-3.0-Ports und Audiobuchsen für Kopfhörer und Mikrofon als auch einen USB-C-Anschluss bereit.

MSI bietet das MPG Gungnir 300R Airflow sowohl in Schwarz als auch in Weiß an. Für Nutzer, die eine weniger intensiv beleuchtete und dafür noch intensiver gekühlte Alternative suchen, gibt es das schwarze MPG Gungnir 300P Airflow. Diese Variante ist mit vier schwarzen 120-mm-Lüftern bestückt und wird ohne A-RGB-Controller ausgeliefert. Dafür gehören zwei 60-mm-Lüftern für die Kühlung einer vertikal montierten Grafikkarte und ein 80-mm-Lüfter für die Kabelabdeckung zum Lieferumfang.

Preislich liegen MPG Gungnir 300R Airflow eng beieinander: Sie kosten jeweils etwa 170 Euro.

Spezifikationen Eckdaten:

Bezeichnung: MSI MPG Gungnir 300R Airflow

Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 235 x 510 x 505 mm (B x H x T) Formfaktor: E-ATX (bis 280 x 305 mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 4x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/140 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, 1x 120 mm vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (Netzteilabdeckung, optional), 2x 60 mm (vertikale GPU-Halterung, optional, max. 15 mm dick), 1x 80/120 mm (Kabelabdeckung, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/280 mm, Deckel: 360/280 mm, Rückwand: 120/140 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,5 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 36 cm Gewicht: etwa 12 kg Preis: 169 Euro für die schwarze und 179 Euro für die weiße Variante (jeweils UVP)

