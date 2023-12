Werbung

Samsung dominiert seit vielen Jahren den SSD-Markt und auch die SSD 990 PRO zeigt als aktuelles Top-Modell wieder einmal, dass es nicht wichtig ist, als erster mit einem neuen Interface-Standard aufzuwarten, sondern eine maximale Alltagsleistung mit hohen Transferraten, guten Latenzen und einem echten SLC-Cache zu bieten. Das Konzept geht auf, denn in allen Belangen werden Top-Leistungen geboten.

Die Samsung SSD 990 PRO besitzt dabei eine Besonderheit, die unterstreicht, dass Samsung führend im Nand-Bereich ist: Trotz des üppigen Volumens von bis zu 4 TB ist die Samsung SSD 990 PRO nur einseitig bestückt. Sowohl der Controller, als auch alle Flash-Speicher-Module befinden sich auf der Vorderseite. Möglich ist dies, da Samsung seine moderne V8-High-Density-Nand-Serie nutzt, die bis zu 1 TB pro Chip ermöglicht. So müssen lediglich vier Module verbaut werden. Konkurrenz-Modelle mit nur 512 GB pro Chip müssen hingegen unweigerlich auf eine doppelseitige Bestückung ausweichen, um alle Flash-Module auf dem PCB unterzubringen.

Der Single-Sided-Aufbau hat zwei große Vorteile. Soll die SSD gekühlt werden, reicht es wirklich aus, einen passiven Kühlkörper lediglich auf der Vorderseite zu verbauen. Dann sind auch schon alle wärmeerzeugenden Komponenten gekühlt. Auf der Rückseite des PCBs, das in Richtung Mainboard orientiert ist, ist eine umfangreiche Kühlung ohnehin nicht möglich, was zu Probleme führen kann.

Der zweite Vorteil einer einseitigen Konstruktion, wie sie bei der Samsung SSD 990 PRO zum Einsatz kommt, kann schnell anhand des Schenker VIA 14 Pro gezeigt werden. Selbst auf kleinstem Raum ist genügend Platz für die SSD, denn es kann keine Probleme durch etwas zu hoch bauende Komponenten auf dem Mainboard geben, beispielsweise einem Monitoring-Chip.

Das erwähnte Schenker VIA 14 Pro ist dabei die ideale Grundlage für ein High-End-Modell wie die Samsung SSD 990 PRO. Durch das Buil-to-Order-Konzept kann das Notebook trotz seiner kompakten Bauweise sehr einfach geöffnet werden und bietet so direkten Zugriff auf die beiden M.2-Slots. Mit unseren SSDs lassen sich also bis zu 8 TB im Notebook unterbringen. Die Slots sind dabei so platziert, dass die SSDs nebeneinandersitzen und mit ihre wärmeerzeugenden Bauteilen nach außen zeigen. So kann die Abwärme über Wärmeleitpads sehr einfach an das Gehäuse abgegeben und ein Hitzestau vermieden werden.

In unserem Praxistest zeigt sich schnell, dass die Samsung SSD 990 PRO mit 4 TB von ihrer einseitigen Bestückung profitiert. In der praktischen und umfangreichen Samsung Magician Software lassen sich unter anderem auch die Temperaturen der SSD auslesen. Trotz der in einem Notebook unweigerlich knappen Platzverhältnisse wird die SSD nur knapp über 40 °C warm, wenn wir sie mit einem Benchmark stark belasten. Vom Temperaturbereich um 80 °C, ab dem der Samsung-Controller mit dem Throtteling beginnt, sind wir in unserem Aufbau also sehr weit entfernt - und werden solche Temperaturen auch unter extremer Last nicht erreichen.

Auch in den Benchmarks kann das Top-Modell der Samsung SSD 990 PRO mit 4 TB abermals überzeugen - dieses Mal aber im Notebook. Wir messen eine maximale Leseleistung von 7.128 MB/s, während mit 6.917 MB/s im Crystal Disk Mark geschrieben wird. Im Storage-Test des 3D Mark konnten wir ebenfalls sehr gute 2.722 Punkte ermitteln.

Alle Informationen zur SSD 990 PRO gibt es direkt bei Samsung.

Herstellerangaben der Samsung SSD 990 PRO Modell Samsung SSD 990 PRO Controller Samsung Controller "Pascal"

Cache 1 TB-Modell: 1 GB LPDDR4

2 TB-Modell: 2 GB LPDDR4

4 TB-Modell: 4 GB LPDDR4 NAND Samsung V-NAND TLC (7. Generation)

Verfügbare Kapazitäten 1 TB

2 TB

4 TB sequentielle Lese/Schreibrate 7.450 MB/s lesend

6.900 MB/s schreibend Features: NVMe 2.0, TRIM, Garbage Collection, S.M.A.R.T

Versionen mit und ohne Kühlkörper (PS5-kompatibel) Total Bytes Written (TBW) 1 TB: 600 TBW

2 TB: 1.200 TBW

4 TB: 2.400 TBW MTBF 1,5 Millionen Stunden Garantie 5 Jahre Preis (UVP) 1 TB: 129,90 Euro

2 TB: 199,90 Euro

4 TB: 369,90 Euro

