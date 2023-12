Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die SilverStone IceMyst 360 ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder die Corsair HS80 Max getestet, sondern auch das MSI Alpha 17 C7VG mit Ryzen-CPU und NVIDIA-Grafik, das Montech Air 903 Max, die nerdytec CYKEY und den Samsung Viewfinity S90PC. Aber auch DLSS 3 und DDR5-Server-RAM standen bei uns in diesen Tagen im Fokus.

Donnerstag, 23.11.2023: SilverStone IceMyst 360 im Test

Bei Auslieferung ist die SilverStone IceMyst 360 eine typische 360-mm-AiO-Kühlung mit A-RGB-Lüftern und beleuchtetem Pumpendeckel. Doch SilverStone bietet optional 70-mm-Lüfter an, die als VRM-Lüfter nachgerüstet werden können. Dabei können sogar mehrere dieser Lüfter regelrecht gestapelt werden... [weiterlesen]

Freitag, 24.11.2023: Samsung Portable SSD T9 als Reisebegleiter

Ein guter Reisebegleiter ist viel wert. Was man mitnimmt, muss verlässlich sein, immer funktionieren und auch den Belastungen einer Reise standhalten. Wir haben die Samsung Portable SSD T9 mit auf eine lange Reise genommen - und zeigen, was man mit der T9 machen kann... [weiterlesen]

Freitag, 24.11.2023: Corsair HS80 Max im Test

Das Corsair HS80 Max soll die neue Speerspitze der HS-Serie bilden und beerbt somit das bereits vor zwei Jahren erschienene HS80 RGB Wireless. In diesem Review schauen wir uns an, was sich gegenüber dem Vorgänger verändert hat und natürlich auch, ob sich ein Upgrade lohnt... [weiterlesen]

Sonntag, 26.11.2023: MSI Alpha 17 C7VG im Test

Das MSI Alpha 17 C7V ist der erste Gaming-Laptop von MSI, welcher einen schnellen AMD-Prozessor mit einer GeForce-RTX-40-Grafik kombiniert und dabei in nahezu allen Belangen ausschließlich auf High-End-Komponenten und dicke Ausstattungsoptionen setzt. Denn auch bei der Speicherausrüstung oder dem Display sowie dem Akku hat man nicht gespart. Wie sich der rund 2.000 Euro teure Gaming-Bolide im Arbeits- und Spielealltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]

Montag, 27.11.2023: Montech Air 903 Max im Test

Für leistungsorientierte Sparfüchse könnte das Montech Air 903 Max ein sehr attraktives Gehäuse sein. Obwohl sein Preis weit unter der 100-Euro-Marke liegt, erreicht es mit seiner Meshfront und gleich vier vormontierten 140-mm-Lüftern eine enorm hohe Kühlleistung. Dabei soll die A-RGB-Beleuchtung der drei Frontlüfter auch etwas fürs Auge bieten... [weiterlesen]

Dienstag, 28.11.2023: nerdytec CYKEY im Test

nerdytec ist kein Hersteller der primär im Bereich der Eingabegeräte zu finden ist, viel mehr ist er für die Couchmaster-Systeme bekannt. Diese haben wir auch bereits mehrfach bei uns in der Redaktion gehabt, nun haben wir von nerdytec etwas Neues erhalten. Die Rede ist von der CYKEY, der ersten Gaming-Tastatur aus dem Hause nerdytec. Wie gut sie ist und was man bekommt, finde wir in diesem Test heraus... [weiterlesen]

Mittwoch, 29.11.2023: DLSS 3 und Reflex im Gesamtpaket

Besonders im kompetitiven Gaming und in Ego-Shootern sind niedrige Latenzen wichtig – FPS sind an dieser Stelle nicht Alles. NVIDIA hat dazu die Reflex-Technologie entwickelt, welche die Systemlatenz um die Hälfte reduziert. Wie genau Reflex funktioniert und welche Vorteile dies bietet, schauen wir uns im Folgenden genauer an... [weiterlesen]

Donnerstag, 30.11.2023: Samsung Viewfinity S90PC

Die UHD-Auflösung hat sich im Monitor-Segment fest etabliert. Doch es gibt auch einige wenige Monitore, die eine noch höhere Pixeldichte besitzen. Einer davon ist der Samsung Viewfinity S90PC, der die 5K-Auflösung – also 5.120 x 2.880 Bildpunkte – auf einer Diagonale von 27 Zoll unterbringt. Wie sich das Smart-Display im Alltag schlägt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 30.11.2023: Eine FAQ zu DDR5 im Server

Der Server-Markt befindet aktuell in einer Umstellungsphase. Neue Plattformen setzen auf DDR5 und vereinen damit die im Vergleich zu DDR4 höhere Speicherbandbreite und die größeren Kapazitäten pro Sockel. Der Einstieg in die Welt von DDR5 ist nun gemacht, aber in den kommenden Jahren werden sich die Vorteile des neuen Speichers immer deutlicher zeigen, was auch dazu führen wird, dass der Umstieg von DDR4 zu DDR5 attraktiver wird. Kingston ist seit 35 Jahren im Bereich der Server-Speicher aktiv und Branchenführer. Man betreibt zudem eine aufwendige Entwicklung und Fertigung der neuen DDR5-Module um seine Position am Markt zu stärken. Auf was es bei den Speicherlösungen ankommt und wo die Vorteile von DDR5 liegen, soll nun Thema sein... [weiterlesen]