Werbung

Für leistungsorientierte Sparfüchse könnte das Montech Air 903 Max ein sehr attraktives Gehäuse sein. Obwohl sein Preis weit unter der 100-Euro-Marke liegt, erreicht es mit seiner Meshfront und gleich vier vormontierten 140-mm-Lüftern eine enorm hohe Kühlleistung. Dabei soll die A-RGB-Beleuchtung der drei Frontlüfter auch etwas fürs Auge bieten.

Die Auswahl an Airflow-Gehäusen mit luftiger Meshfront ist mittlerweile enorm. Bei der werkseitigen Lüfterbestückung halten sich viele Hersteller aber gerade im preisgünstigeren Segment zurück. Nicht so Montech: Das Air 903 Max wird gleich mit vier Lüftern ausgeliefert - und zwar ausschließlich mit 140-mm-Modellen. Die drei Frontlüfter werden beleuchtet und sollten das Frontgitter dementsprechend in bunte Farben tauchen. Über die integrierte Beleuchtungssteuerung können per Knopfdruck 21 Effekte ausgewählt werden. Die Steuerung der vier PWM-Lüfter wird hingegen durch einen PWM-Hub vereinfacht.

Der Midi-Tower verspricht recht großzügige Platzverhältnisse für CPU-Kühler und Grafikkarte. Neben Mini-ITX-, Micro-ATX- und ATX-Mainboards werden auch E-ATX-Mainboards unterstützt. Dazu stehen zwei 360- bzw. 280-mm-Radiatorenplätze zur Verfügung.

Das Montech Air 903 Max wird sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Farbvariante angeboten. Wir haben die weiße Variante erhalten. Sie kostet rund 83 Euro und liegt damit deutlich unter der 100-Euro-Marke. Das schwarze Air 903 Max ist minimal günstiger und für rund 80 Euro zu haben. Noch günstiger sind die Non-Max-Varianten des Gehäuses mit drei unbeleuchteten 140-mm-Lüftern. Diese werden für rund 70 bzw. 75 Euro angeboten.

Der Lieferumfang fällt übersichtlich aus. Montech legt dem Gehäuse sechs beschriftete Folienpackungen mit Montagematerial, eine Anleitung und Kabelbinder bei. Passend zur Farbe unseres Samples sind die Kabelbinder weiß.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: