nerdytec ist kein Hersteller der primär im Bereich der Eingabegeräte zu finden ist, viel mehr ist er für die Couchmaster-Systeme bekannt. Diese haben wir auch bereits mehrfach bei uns in der Redaktion gehabt, nun haben wir von nerdytec etwas Neues erhalten. Die Rede ist von der CYKEY, der ersten Gaming-Tastatur aus dem Hause nerdytec. Wie gut sie ist und was man bekommt, finde wir in diesem Test heraus.

Gaming-Tastaturen gibt es in der heutigen Zeit in vielen Ausführungen und auch sehr viele Hersteller bieten mittlerweile entsprechende Geräte an. In der Regel sind dies aber auch Unternehmen, die schon seit Jahren Eingabegeräte herstellen und vertreiben. nerdytec ist in diesem Bereich noch ein Neuling und wir sind gespannt, was genau man auf die Beine gestellt hat. Die Größe der Tastatur ist auf jeden Fall schon einmal etwas, das für die eigenen Couchmaster-Produkte eine sinnvolle Ergänzung darstellt.

Die CYKEY ist keine Full-Size Tastatur, sondern kommt im 75-%-Layout daher. Es wird also bewusst auf den gesamten Ziffernblock-Bereich verzichtet. Dies kennt man zwar auch von TKL-Modellen, jedoch gehen 75-%-Layouts noch einen Schritt weiter und verringern den Platzbedarf durch ihre Tastenanordnung weiter.