Ein guter Reisebegleiter ist viel wert. Was man mitnimmt, muss verlässlich sein, immer funktionieren und auch den Belastungen einer Reise standhalten. Wir haben die Samsung Portable SSD T9 mit auf eine lange Reise genommen - und zeigen, was man mit der T9 machen kann.

Einen externen Highspeed-Speicher mitzunehmen, ist immer eine gute Idee: Ein Datenaustausch auch von großen Dateien ist mit den Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, welche die T9 erreicht, in Windeseile machbar. Dank USB 3.2 Gen 2x2 erreicht sie Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s, lässt sich aber über die abwärtskompatible Schnittstelle auch an alten Notebooks anschließen, wenn Daten verteilt werden müssen. Zudem lässt sie sich neben PCs auch an Macs, iOS-Geräten, Android-Devices, Spielekonsolen oder sogar Kameras anschließen.

Für eine portable SSD ist aber natürlich auch die Kompaktheit und Robustheit wichtig. Runterfallen muss sie dürfen, und zudem nicht zu viel Platz benötigen, um sie auch überall dabei haben zu können. Aber, was ist, wenn sie entwendet wird? Auch in dem Fall ist die T9 gut geschützt.

Szenario 1: Der Hinflug

Was macht man auf einem Langstreckenflug? Natürlich muss eventuell noch die Präsentation für die Termine vor Ort fertiggestellt werden, die auf der T9 gespeichert ist. Diese kann man direkt auf der SSD bearbeiten - die Verbindung ist schließlich superschnell. Oder man hat sich auf einen entspannten Flug vorbereitet und vor dem Abflug alle Staffeln der Lieblingsserie gespeichert und genießt diese auf seinem Tablet. In 4K für einen 12-Stunden-Flug? Bei einer Kapazität von 4 TB überhaupt kein Problem.

Szenario 2: Im Hotelzimmer

Schnell noch die Präsentation für den Kunden auf die T9 spielen? Oder die Fotos vom Sightseeing-Trip schon einmal von der Kamera sichern? Kein Problem für die T9. Die Homebase beim Business-Trip ist dabei der Schreibtisch im Hotelzimmer. Laptop aufbauen, die Samsung T9 entweder mit dem beiliegenden USB-C-Kabel anschließen. Mit der Samsung Magician Software auf dem Windows-PC oder Macbook können zudem die Zustandswerte der SSD im Auge behalten werden, neue Firmware-Updates aufgespielt und die SSD-Performance optimiert werden. So hat man auch unterwegs einen Überblick über die Sicherheit der wertvollen Daten auf der Samsung T9, sowie der Leistungsfähigkeit der externen SSD.

Szenario 3: Abends beim Essen

In der Besprechung was vergessen? Auch beim Geschäftsdinner lässt einen die Samsung T9 nicht im Stich. Für den Notfall kann auch mit dem Android-Smartphone auf die Daten zugegriffen werden. Durch die gummierte Schutzhülle liegt sie sicher in der Hand - aber durch die robuste Konstruktion kann die T9 auch mal im Eifer des Gefechts vom Tisch fallen. Stürze aus einer Höhe von bis zu 3 m hohe überlebt die portable SSD ohne Schaden. So kann den wichtigen Daten nichts passieren. Zudem gibt Samsung eine beruhigende fünfjährige Garantie auf die Portable SSD T9.

Szenario 4: Im Taxi liegen gelassen...

Noch schnell zum nächsten Termin mit dem Taxi, beim Aussteigen aber die SSD auf dem Nebensitz liegen gelassen? Keine Sorge, die Geschäftsdaten sind Dank AES-256-Bit-Verschlüsselung sicher. Die Daten auf der Portable SSD T9 lassen sich mit einem Passwort schützen, so kommt niemand an die Daten ran. Bis der Uber-Fahrer also kontaktiert wurde, muss man keinen Herzinfarkt bekommen.

Fazit: Entspannter Reisebegleiter mit der Sicherheit, die man braucht

Die Samsung Portable SSD T9 ist ein perfekter Reisebegleiter. Dank USB3.2 Gen 2x2 ist sie pfeilschnell beim Datentransfer, verbindet sich mit PC, Mac, Android-Telefon und Kameras und lässt Dank Hardware-Verschlüsselung und langer Garantie auch den Sicherheitsaspekt der eigenen Daten nicht im Stich. Mehr Storage braucht niemand unterwegs!

Samsung Portable SSD T9 Kapazität 1 TB, 2 TB, 4 TB Anschlussmöglichkeiten USB-C (USB 3.2 Gen 2x2) Geschwindigkeit Bei USB 3.2 Gen 2x2: Bis zu 2000 MB/s Kompatibilität PC, Mac, Android-Geräte, Spielekonsolen, 12K Kameras Security / Sicherheitsfeatures

Hardware-AES-Verschlüsselung (256 bit), IEC 62368-1

Sturzsicher aus bis zu 3m Höhe Garantie 5-jährige eingeschränkte Herstellergarantie

Preise und Verfügbarkeit Samsung Portable SSD T9 1 TB Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 123,09 EUR Zeigen >>

Preise und Verfügbarkeit Samsung Portable SSD T9 2TB Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 194,00 EUR Zeigen >>

Preise und Verfügbarkeit Samsung Portable SSD T9 4 TB Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 343,36 EUR Zeigen >>

