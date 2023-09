Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben uns nicht nur ausführlich auf Synologys DiskStation Manager (DSM) beschäftigt oder die Shokz OpenFit getestet, sondern auch das Amazon Fire Max 11 und das Corsair Virtuoso Pro. Highlight der Woche dürften sicherlich die Details zu den kommenden Meteor-Lake-CPUs von Intel gewesen sein. Außerdem hatten wir Erfahrungsbericht mit der Bluetti AC180 veröffentlicht und die Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos auf den Prüfstand gestellt. Aber auch die Samsung SSD 990 Pro, das Cooler Master Qube 500 und das MSI MPG Gungnir 300 Airflow standen in dieser Woche auf dem Testprogramm.

Donnerstag, 14.09.2023: Mit der Video Station zum eigenen Medienserver

Ein NAS ist heutzutage so viel mehr als noch der reine Netzwerkspeicher, der es vor vielen Jahren einmal war. Heutzutage ist das NAS viel mehr ein enorm flexibler Homeserver. Eine entscheidende Rolle spielt dabei das Betriebssystem. Der besonders mächtige DiskStation Manager (kurz: DSM) von Synology ist der Gold-Standard, wenn es darum geht, möglichst viele Funktionen möglichst benutzerfreundlich zu realisieren. In einer Serie stellen wir interessante Szenarien vor. Heute geht es um die Video Station als Medienserver... [weiterlesen]

Freitag, 15.09.2023: Shokz OpenFit im Test

Aktuell geht der Trend bei Kopf- und Ohrhörern eigentlich hin zur aktiven Geräuschunterdrückung. Die kabellosen Shokz OpenFit gehen hingegen genau den entgegengesetzten Weg: Sie sollen für ein offenes Ohr des Nutzers sorgen, also sicherstellen, dass er seine Umgebung gut wahrnehmen kann. Die silikonummantelten Ohrhörer mit Ohrbügel sollen zudem besonders komfortabel sein. Doch bewähren sich die Open-Ear-Ohrhörer auch in der Praxis... [weiterlesen]

Sonntag, 17.09.2023: Amazon Fire Max 11 im Test

Laut Amazon soll das Fire Max 11 das bisher größte und widerstandsfähigste Tablet des Unternehmens sein. Zudem lassen optionales Zubehör wie Tastaturhülle und Eingabestift darauf hoffen, dass sich das 11-Zoll-Tablet zu mehr als nur zum Medienkonsum nutzen lässt... [weiterlesen]

Montag, 18.09.2023: Ein Erfahrungsbericht mit der Bluetti AC180

In diesem Jahr hat sich unser Redakteur das erste Mal in das Thema Camping-Urlaub gestürzt. Samt Frau und zwei Kindern sollte es ein paar Wochen in den Süden Frankreichs gehen. Auch wenn der Camper-Van von hause aus eine gewisse Autarkie verspricht, so sollte die Stromversorgung im besten Falle immer gewährleistet sein – vor allem, weil auch Standorte ohne externe Stromversorgung eingeplant waren. Weniger ein Test, als vielmehr ein Praxisbericht mit der Power-Station Bluetti AC180 samt dazugehöriger Solarpanele ist daraus geworden. Das Camping abseits der Stromnetze ist so auch für Tech-Fans eine machbare Realität... [weiterlesen]

Montag, 18.09.2023: Unendliche Möglichkeiten mit dem Container-Manager

Ein NAS ist heutzutage so viel mehr als noch der reine Netzwerkspeicher, der es vor vielen Jahren einmal war. Heutzutage ist das NAS viel mehr ein enorm flexibler Homeserver. Eine entscheidende Rolle dabei spielt das Betriebssystem. Der besonders mächtige Diskstation Manager (kurz: DSM) von Synology ist der Gold-Standard, wenn es darum geht möglichst viele Funktionen möglichst benutzerfreundlich zu realisieren. In einer Serie stellen wir interessante Szenarien vor. Heute geht es um den Container-Manager... [weiterlesen]

Dienstag, 19.09.2023: Schlichtes, neutral abgestimmtes Headset im Test

Nach XT kommt Pro. So in etwa sieht es bei der Virtuoso-Serie von Corsair aus. Das heute vorgestellte Corsair Virtuoso Pro soll sich sowohl an Spieler als auch an Content Creator richten und dank einer Open-Back-Konstruktion mit einer besonders breiten Bühne aufwarten können. Was die Pro-Variante alles kann, klären wir in unserem Review... [weiterlesen]

Dienstag, 19.09.2023: Alle Informationen zu Meteor Lake

Die Meteor-Lake-Prozessoren für zukünftige Notebooks läuten für Intel eine neue Ära für das CPU-Design der Endkunden-CPUs ein. Erstmals kommen – nachdem diese Umstellung bei den Xeon-Prozessoren mit halber Schrittlänge bereits vollzogen wurde – auch im Client-Segment mehrere Chiplets (Tiles) bei Intel zusammen. Diese sollen dann als Einheit ein System on a Chip (SoC) darstellen. Vier Jahre hat Intel an Meteor Lake gearbeitet, doch die Basisbausteine stehen teilweise schon viel länger bereit. Wir erklären und beschreiben Meteor Lake in all seinen Feinheiten und Details... [weiterlesen]

Mittwoch, 19.09.2023: Samsung SSD 990 Pro Heatsink im Kurztest

Im Bereich der Solid State Drives dominiert dieses Jahr eigentlich PCIe5 die Themenlandschaft - und damit verbunden auch die Nachteile, die sich bei den aktuellen Modellen mit diesem Interface ergeben. Allen voran sind dies thermische Probleme, die bei hoher Belastung nicht nur ein Drosseln nach sich ziehen, sondern teilweise auch das vollständige Abschalten des Massenspeichers. Kühler und im Alltag auch nicht langsamer bewähren sich dabei die PCIe4-HighEnd-Laufwerke. Samsung optimiert in diesem Kontext das Spitzenmodell der 990 Pro. Wir klären in diesem Kurztest, ob sich das Upgrade lohnt... [weiterlesen]

Donnerstag, 21.09.2023: MSI MPG Gungnir 300R Airflow im Test

MSIs MPG Gungnir 300R Airflow ist ein Midi-Tower, der die Grafikkarte besonders in den Fokus rückt. Das Gehäuse wird mit einer beleuchteten Grafikkartenstütze ausgeliefert und soll einen besonders leichten Wechsel zwischen horizontaler und vertikaler Grafikkartenausrichtung ermöglichen. Mit vier vormontierten A-RGB-Lüftern und seiner Meshfront verspricht es aber auch eine effektive Kühlung... [weiterlesen]

Donnerstag, 21.09.2023: Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos im Test

Cooler Master will mit der MasterLiquid Atmos-Serie Next-Gen-AiO-Kühlungen anbieten. SickleFlowEdge-Lüfter sollen für eine geringe Lautstärke und die MasterCTRL-Software für eine nutzerfreundliche Steuerung sorgen. Die Atmos kann mit selbst gedruckten Pumpendeckeln ganz individuell gestaltet werden. Und auch der ökologische Aspekt soll nicht zu kurz kommen. Wir haben das neue Modell im Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 21.09.2023: Cooler Master Qube 500 im Test

Cooler Masters Qube 500 ist ein besonderes Gehäuse. Es wird im Flatpack ausgeliefert und vom Nutzer selbst zusammengebaut. Anschließend soll es trotz kompakter Maße eine enorme Flexibilität bei der Wahl der Komponenten und der Kühlung bieten. In der Macaron Limited Edition lässt das E-ATX-Gehäuse dem Nutzer zudem sogar die Wahl zwischen drei Farben: Mint, Cream und Pink... [weiterlesen]

