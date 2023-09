Werbung

Laut Amazon soll das Fire Max 11 das bisher größte und widerstandsfähigste Tablet des Unternehmens sein. Zudem lassen optionales Zubehör wie Tastaturhülle und Eingabestift darauf hoffen, dass sich das 11-Zoll-Tablet zu mehr als nur zum Medienkonsum nutzen lässt.

Bisher stand das Fire HD 10 Plus an der Spitze der Amazon-Tablets. Das 10,1-Zoll-Modell wirkt mit breiten Displayrändern und seinem Kunststoffgehäuse eher schlicht. Ganz anders das neue Fire Max 11. Amazon verpackt es in ein Aluminiumgehäuse und wirbt damit, dass sein 11-Zoll-Tablet in Fall-Tests 3 Mal robuster wäre als ein iPad 10,9 Zoll (10. Generation). Gleichzeitig soll das Fire Max 11 mit seinem Octa-Core-Prozessor und 4 GB RAM aber auch das bisher leistungsstärkste Fire-Tablet sein.

Schon das Fire HD 10 Plus kam mit optionaler Tastaturhülle auf den Markt. Eine solche gibt es nun auch für das Fire Max 11. Zusätzlich kann aber auch ein Eingabestift erworben werden. Amazon bietet also sowohl Zubehör für eine produktivere als auch für eine kreativere Tabletnutzung an.

Die günstigste Variante des Fire Max 11 mit 64 GB Speicher und Werbung kostet bei Amazon 269,99 Euro. Für das werbefreie 64-GB-Modell werden 284,99 Euro angesetzt. Die 128-GB-Variante kostet mit Werbung 299,99 Euro und ohne Werbung 314,99 Euro. Das Fire Max 11 ist für ein Amazon-Tablet also auffällig hochpreisig. Das Fire HD 10 Plus wird ab 194,99 Euro angeboten.

Für den Eingabestift ruft Amazon bei Einzelkauf 34,99 Euro und für die Tastaturhülle 89,99 Euro auf. Es gibt zudem Bundle-Angebote aus Tablet und Stift, Tablet und Tastaturhülle und Tablet mit Stift und Tastaturhülle.

Amazon liefert das Fire Max 11 mit 9-W-Netzteil, 9-W-Netzteil, SD-Karten-Auswurfstift und Kurzanleitung aus.

Sowohl Tablet als auch Netzteil werden durch eine Papierhülle geschützt. Amazon betont, dass 98 % der Verpackung des Geräts aus Holzfaserwerkstoffen bestehen. Die werden aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern oder recycelten Quellen bezogen wurden. Das Aluminium für das Tablet besteht zu 55 % aus recyceltem Material, der Kunststoff zu 34 % aus wiederverwerteten Verbraucherabfällen.