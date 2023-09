Werbung

Cooler Master will mit der MasterLiquid Atmos-Serie Next-Gen-AiO-Kühlungen anbieten. SickleFlowEdge-Lüfter sollen für eine geringe Lautstärke und die MasterCTRL-Software für eine nutzerfreundliche Steuerung sorgen. Die Atmos kann mit selbst gedruckten Pumpendeckeln ganz individuell gestaltet werden. Und auch der ökologische Aspekt soll nicht zu kurz kommen. Wir haben das neue Modell im Test.

Die Atmos-Serie wurde von Cooler Master grundlegend neu entwickelt. Sie soll sich vor allem an anspruchsvollere Nutzer richten und dabei innovativ sein. Dafür setzt Cooler Master eine neu gestaltete Pumpe und leistungsstarke SickleFlow Edge 120-Lüfter ein. Die neue Serie soll so für einen deutlichen Leistungssprung sorgen. Cooler Master selbst sieht die MasterLiquid 360 Atmos auf einem Core i9-13900K rund 2 K vor einer MasterLiquid PL360 Flux.

Die neue Serie verspricht aber auch in anderer Hinsicht Fortschritte. So wurde selbst die Verpackung deutlich überarbeitet. Damit möchte man Verpackungsmaterial einsparen und gleichzeitig den Anteil an wiederverwerteten Materialien steigern. Mit dem Auspacken fällt dem Nutzer die neue Optik der Serie auf. Die beleuchtete Pumpenabdeckung kann abgenommen und durch eigene Varianten aus dem 3D-Drucker ersetzt werden. So sollen sich die Atmos-Modelle individuell gestalten lassen. Überarbeitetes Montagematerial erleichtert laut Cooler Master die Installation der AiO-Kühlung. Die Lüfter sind bei Auslieferung bereits vormontiert.

Ab Werk werden neben dem Pumpendeckel auch die Lüfter beleuchtet. Die MasterLiquid Atmos-Serie startet mit zwei Modellen: Dem 240-mm-Modell MasterLiquid 240 Atmos und dem Top-Modell MasterLiquid 360 Atmos mit 360-mm-Radiator.

Für die MasterLiquid 240 Atmos setzt Cooler Master eine UVP von 159,99 Euro an. Die von uns getestete 360 Atmos soll 179,99 Euro kosten.

Die Verpackung wurde deutlich umstrukturiert und dabei übersichtlicher gestaltet. Klar beschriftete Papp-Boxen beinhalten das Montagematerial für AMD- und Intel-Sockel sowie weiteres Zubehör. Das Verpackungsinnere besteht ganz überwiegend aus Pappe, auf Schaumstoff hat Cooler Master verzichtet. Allerdings wird die Verpackung insgesamt in einer Schutzfolie ausgeliefert. Auch an der Kühler-Pumpen-Einheit klebt eine Schutzfolie. Insgesamt kommen laut Cooler Master aber 30 % weniger Verpackungsmaterialien zum Einsatz.

Der Lieferumfang ist umfangreich. Cooler Master legt Montagematerial, Garantiehinweise, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, einen A-RGB-Controller mit Anschlusskabeln, ein Dreifach-PWM-Verteilerkabel, ein Fünffach-A-RGB-Verteilerkabel, Verschlüsse für A-RGB-Anschlüsse und zwei Haltebügel für die Schläuche bei. Eine Anleitung wird nicht mitgeliefert. Stattdessen gibt es einen QR-Code mit Link zur Online-Anleitung.