Im Bereich der Solid State Drives dominiert dieses Jahr eigentlich PCIe5 die Themenlandschaft - und damit verbunden auch die Nachteile, die sich bei den aktuellen Modellen mit diesem Interface ergeben. Allen voran sind dies thermische Probleme, die bei hoher Belastung nicht nur ein Drosseln nach sich ziehen, sondern teilweise auch das vollständige Abschalten des Massenspeichers. Kühler und im Alltag auch nicht langsamer bewähren sich dabei die PCIe4-HighEnd-Laufwerke. Samsung optimiert in diesem Kontext das Spitzenmodell der 990 Pro. Wir klären in diesem Kurztest, ob sich das Upgrade lohnt.

Als im vergangenen Jahr die Samsung SSD 990 Pro erschien, konnte diese zum einen leistungstechnisch überzeugen, wurde allerdings von Anfang an nicht vollständig veröffentlicht. Zwar sollte eine Version mit Kühlkörper direkt bei Release angeboten werden, doch verzögerte sich diese Variante praktisch bis heute. Außerdem fehlen nach wie vor Modelle mit einer Kapazität von 4 TB, die zumindest von Beginn an auf 2023 angekündigt waren. Dennoch adressiert Samsung mit der 990 Pro Heatsink einen der beiden Kritikpunkte, die wir in unserem Review festhalten mussten. Im Stresstest konnten wir unser Sample auf ein kritisches Level erhitzen, das zu einem Einbruch der Transferrate führte.

Bevor wir die Effektivität des Kühlkörpers ermitteln, werfen wir einen Blick auf die Herstellerangaben, die grundsätzlich zur bereits getesteten SSD 990 Pro identisch sind. Neben dem Kühler ist die halbe Kapazität, die uns Samsung zur Verfügung gestellt hat, der einzige Unterschied. Auf die maximale Leistungsfähigkeit hat dies dabei gewisse Auswirkungen. So verringert sich der vorhandene Daten-Cache, den Samsung als Intelligent TurboWrite 2.0 bezeichnet. Im Gegensatz zu den meisten aktuellen TLC-SSDs spendiert Samsung seinen Top-Modellen einen richtigen SLC-Cache, der weiters mit einem dynamischen (Pseudo-)SLC-Cache erweitert wird. Während dem Modell mit einer Kapazität von 2 TB daher 10 GB "richtiger" und zusätzliche 216 GB "dynamischer" Cache zur Verfügung stehen, sind es bei der Ausführung mit halber Größe nur 6 GB und 108 GB. Für weitere Details dazu verweisen wir auf den Detailbericht zum Review der 990 Pro.