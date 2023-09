Werbung

Nach XT kommt Pro. So in etwa sieht es bei der Virtuoso-Serie von Corsair aus. Das heute vorgestellte Corsair Virtuoso Pro soll sich sowohl an Spieler als auch an Content Creator richten und dank einer Open-Back-Konstruktion mit einer besonders breiten Bühne aufwarten können. Was die Pro-Variante alles kann, klären wir in unserem Review.

An der Virtuoso-Serie lässt sich gut erkennen, wie sich der Markt aktuell verändert. Waren die bisherigen Vertreter der Reihe klassische, wenn auch sehr hochwertige Gaming-Headsets, positioniert Corsair die neue Pro-Version grundsätzlich anders. Vom Gaming wird weiterhin gesprochen, es rücken aber zusätzlich die Content Creator und Streamer in den Fokus. Dies zeigt sich allein daran, dass Corsair als ideale Software-Ergänzung Elgato Wave Link vorsieht und das mächtige iCue-Ökosystem mit keinem Wort erwähnt.

Mit Blick auf die Spezifikationen bedeutet das: Wo die XT-Variante RGB, eine Bedienung am Headset und Surroundsound bietet, ist das Virtuoso Pro erstaunlich schlicht gehalten, verzichtet auf Bedienelemente und ist als klassisches Stereo-Headset ohne weitere integrierte Elektronik konzipiert.



Für einen überzeugenden Klang sollen bei der Pro-Version 50-mm-Treiber aus Graphen sorgen. So wird laut Datenblatt ein Frequenzbereich von 20 Hz bis 40 kHz abgedeckt. Die Impedanz beträgt 32 Ohm bei 1 kHz. Für das Mikrofon wiederum wird ein Bereich von 100 Hz bis 10 kHz angegeben, die Impedanz beträgt 2,2 Ohm.

Preislich ist das Virtuoso Pro mit 199 Euro zum Start rund 80 Euro günstiger, als es die XT-Version zum Start war. Mit Blick auf die Zielgruppe erweist sich der Preis als moderat, denn für hochwertige Kopfhörer kann gerne auch deutlich mehr ausgeben werden. Wie gut der Klang der Virtuoso Pro am Ende ist, werden wir auf den kommenden Seiten klären.

Geliefert das Headset in einer praktischen Tasche. Die Ohrmuscheln können zwar gedreht, nicht jedoch geklappt werden, was dazu führt, dass das Case etwas größer ausfällt, als wir es sonst von Gaming-Headsets kennen.