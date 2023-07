Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur das ASUS ROG Ally mit neuem BIOS erneut auf dem Prüfstand, sondern hatten außerdem die CM MasterLiquid ML360 Sub-Zero EVO, die Cherry KW 9200 Mini, Corsairs iCUE LINK und die Corsair K65 Pro Mini im Test. Aber auch unser Luxxkompensator für das Jahr 2023 wurde von uns fortgeführt.

Donnerstag, 6.07.2023: ASUS ROG Ally mit BIOS 322 getestet

Ein initiales Hands-On, der Test und Vergleich mit dem Steam Deck von Valve und ein Nachtest – der ROG-Ally-Handheld hat uns schon einige Zeit begleitet. Gleichzeitig wird einmal mehr die Frage aufgeworfen, wie fertig so manche Hardware an den Kunden geht, wenn doch die Software-Optimierung nach gar nicht abgeschlossen ist. Nun hat ASUS das BIOS 322 veröffentlicht und wir nutzen die Gelegenheit uns anzuschauen, an welchen Stellschrauben nun wieder gedreht wurde... [weiterlesen]

Freitag, 7.07.2023: Amazon Prime Day-Deals von Ecovacs [Anzeige]

Sonntag, 9.07.2023: CM MasterLiquid ML360 Sub-Zero EVO im Test

Bereits vor einigen Jahren gab es einen kurzen Trend der Kühler mit Peltier-Element. Intel sah darin offenbar eine Möglichkeit, sich weiter zu differenzieren. In der Zwischenzeit hat man mit einigen Herstellern die Kühler und auch die dazugehörige Software weiterentwickelt, sodass eine automatische Steuerung stattfindet und das Peltier-Element nur dann arbeitet, wenn es auch benötigt wird. Wir haben den Cooler Master MasterLiquid ML360 Sub-Zero EVO im Zusammenspiel mit einem Core i9-13900K einem Test unterzogen... [weiterlesen]

Montag, 10.07.2023: Cherry KW 9200 Mini im Test

Klein, flach und mit flexibler Anbindung - so lässt sich Cherrys KW 9200 Mini beschreiben. Die Kompakttastatur mit ihren Scissor-Switches ist dabei auch für unterwegs gedacht und wird sogar gleich in einer Transporttasche ausgeliefert... [weiterlesen]

Mittwoch, 12.07.2023: Corsair iCUE LINK im Test

Gerade RGB-Lüfter sorgen für hohen Verkabelungsaufwand bzw. Kabelchaos. Corsair reagiert darauf mit iCUE LINK. Diese Ein-Kabel-Technologie soll die Verkabelung sehr viel einfacher und ordentlicher machen. Wie sich iCUE LINK in der Praxis schlägt, wollen wir im Test herausfinden... [weiterlesen]

Donnerstag, 13.07.2023: Corsair K65 Pro Mini im Test

Die Corsair K65 Pro Mini ist eine Neuauflage der bereits verfügbaren K65 Mini, die mit ein paar Extras das Gesamtpaket noch attraktiver machen soll. Wie gut die neue Version ist und ob sie die Preissteigerung rechtfertigt, werden wir für euch genauer unter die Lupe nehmen... [weiterlesen]

Freitag, 14.07.2023: Luxxkompensator 2023 – Die Benchmarks und das Storage-System

Nachdem wir Euch das Gehäuse und die Komponenten des Luxxkompensators 2023 bereits vorgestellt haben, wollen wir ihn jetzt einmal anwerfen. Wir sind gespannt auf die ersten Benchmarks des High-End-Systems, noch ganz ohne Tuning und Overclocking. Aber wir wollen auch Synologys DS923+ anschließen, das externe NAS, welches wir für einen schnellen Festplattenzugriff mit dem Rechner koppeln wollen... [weiterlesen]