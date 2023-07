Nachdem wir Euch das Gehäuse und die Komponenten des Luxxkompensators 2023 bereits vorgestellt haben, wollen wir ihn jetzt einmal anwerfen. Wir sind gespannt auf die ersten Benchmarks des High-End-Systems, noch ganz ohne Tuning und Overclocking. Aber wir wollen auch Synologys DS923+ anschließen, das externe NAS, welches wir für einen schnellen Festplattenzugriff mit dem Rechner koppeln wollen.

Zusammengebaut ist der Luxxkompensator 2023: Ohne große Probleme haben wir das Set aus Mainboard, Speichermodulen, SSD, CPU und Grafikkarte in das dicke Lian Li V3000 Plus verfrachtet. Das Seasonic Prime TX-1600 wurde mit dem MSI Z790 Godlike verbunden, wir haben übergangsweise eine Arctic Cooling Liquid Freezer II auf den Core i9-13900KS gesetzt und schon konnte es losgehen. Nach der Windows-Installation auf der Samsung SSD 990 PRO und dem Installieren von ein paar Treibern konnten wir loslegen. Größte Schwierigkeit war dabei das manuelle Nachinstallieren der LAN-Treiber bei der Installation, ohne welche die Windows-Installation gar nicht erst möglich gewesen wäre.

So steht der PC nun mit Windows-Instalation vor uns - die GeForce 4090 AMP Extreme Airo von Zotac noch ohne Arbeit und die G.Skill Trident Z5 DDR5-Speichermodule langweilen sich auch noch. Zeit also, ein paar Benchmarks zu installieren.

Die Benchmarks ohne Tuning

Für unseren ersten Performance-Check des Luxxkompensators 2023 haben wir nur geringfügige Veränderungen von den BIOS-Standardwerten durchgeführt. Die vier DDR5-Module wurden mit Sicherheitseinstellungen gebootet, aber bei DDR5-4200 wollten wir sie nicht belassen. Insofern haben wir sie manuell auf DDR5-5600 hochgesetzt - ohne aber die Timings anzufassen. Overclocking-Funktionen oder sonstige Performance-Optionen haben wir auch noch nicht genutzt.

Nach der Installation der gängigsten Treiber und Benchmarks war es Zeit für einen ersten Performance-Check. Größere Abweichungen von den zu erwartenden Performancedaten gab es dabei nicht, insofern ist dies ein guter Start - von hier aus können wir optimieren.

Um die Benchmarks ein wenig einzuordnen, haben wir den Luxxkompensator mit einigen zuletzt getesteten Systemen und Setups in Vergleich gesetzt:

UL 3DMark FireStrike CPU/GPU-Vergleichssystem 46706XX Luxxkompensator 2023 45147XX MSI MEG Trident X2 44003XX Razer Gaming PC Razer Chroma Edition 1 41518XX MSI Titan GT77 HX 13V 33328XX PCSpecialist Zircon Nova R 32514XX Futuremark-Punkte Mehr ist besser

UL 3DMark FireStrike Extreme CPU/GPU-Vergleichssystem 38705XX Luxxkompensator 2023 37803XX MSI MEG Trident X2 37179XX MSI Titan GT77 HX 13V 24476XX Razer Gaming PC Razer Chroma Edition 1 24175XX PCSpecialist Zircon Nova R 17532XX Futuremark-Punkte Mehr ist besser

UL 3DMark FireStrike Ultra Luxxkompensator 2023 24879XX CPU/GPU-Vergleichssystem 24544XX MSI MEG Trident X2 23448XX MSI Titan GT77 HX 13V 14108XX Razer Gaming PC Razer Chroma Edition 1 12948XX PCSpecialist Zircon Nova R 8981XX Futuremark-Punkte Mehr ist besser

UL 3DMark Time Spy CPU/GPU-Vergleichssystem 33616XX Luxxkompensator 2023 30749XX MSI MEG Trident X2 29799XX MSI Titan GT77 HX 13V 20511XX Razer Gaming PC Razer Chroma Edition 1 19877XX PCSpecialist Zircon Nova R 12804XX Futuremark-Punkte Mehr ist besser

UL 3DMark Time Spy Extreme Luxxkompensator 2023 18411XX CPU/GPU-Vergleichssystem 18216XX MSI MEG Trident X2 17387XX MSI Titan GT77 HX 13V 10850XX Razer Gaming PC Razer Chroma Edition 1 10135XX PCSpecialist Zircon Nova R 6062XX Futuremark-Punkte Mehr ist besser

7-Zip CPU/GPU-Vergleichssystem 205004XX Luxxkompensator 2023 192791XX MSI MEG Trident X2 171522XX MSI Titan GT77 HX 13V 154523XX Razer Gaming PC Razer Chroma Edition 1 135570XX PCSpecialist Zircon Nova R 89808XX MIPS Mehr ist besser

Blender Scanlands-Rendering GPU 378.01XX CPU 51.8XX Sekunden Mehr ist besser

Cinebench 23 CPU Luxxkompensator 2023 40286XX 2232XX CPU/GPU-Vergleichssystem 38075XX 2237XX MSI MEG Trident X2 34252XX 2158XX MSI Titan GT77 HX 13V 31796XX 2112XX Razer Gaming PC Razer Chroma Edition 1 27757XX 2041XX PCSpecialist Zircon Nova R 15237XX 1960XX Punkte Mehr ist besser

Metro Exodus Enhanced 3.840 x 2.160 – Ultra MSI MEG Trident X2 122.19XX 71.43XX CPU/GPU-Vergleichssystem 121.19XX 73.80XX Luxxkompensator 2023 120.29XX 74.32XX MSI Titan GT77 HX 13V 71.36XX 61.9XX Razer Gaming PC Razer Chroma Edition 1 66.29XX 45.81XX PCSpecialist Zircon Nova R 29.3XX 24.6XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

UL PCMark 10 Punkte MSI MEG Trident X2 9396XX Luxxkompensator 2023 9388XX CPU/GPU-Vergleichssystem 9342XX Razer Gaming PC Razer Chroma Edition 1 9251XX PCSpecialist Zircon Nova R 8724XX MSI Titan GT77 HX 13V 7229XX Futuremark-Punkte Mehr ist besser

Speicherdurchsatz Datenrate Luxxkompensator 2023 67.23XX Razer Gaming PC Razer Chroma Edition 1 63.80XX CPU/GPU-Vergleichssystem 63.65XX MSI MEG Trident X2 53.63XX MSI Titan GT77 HX 13V 40.78XX PCSpecialist Zircon Nova R 38.33XX GB/s Mehr ist besser

Massenspeicher Datenrate (Lesen/Schreiben) SSD 7056.55XX 6720.1XX HDD 795.39XX 499.92XX MB/s Mehr ist besser

Insgesamt gefällt uns die Performance des Systems schon sehr gut. Unser optimiertes Grafikkartentestsystem ist teilweise etwas schneller, oftmals war aber auch die Temperatur des Prozessors schon am Limit. Somit ist sicherlich etwas mehr herauszuholen, wenn wir ans Optimieren des Systems gehen: Inaktive Geräte abschalten, Speichertimings und Taktraten optimieren, Einstellungen für die CPU ändern und am Ende natürlich auch noch Übertakten der Grafikkarte, der CPU und des Speichers. Hinzu kommt noch die Wasserkühlung, die natürlich ebenso dabei helfen wird, die Performance hochzuschrauben.

Das Synology DS923+ NAS und die Anbindung

Wie bereits beim letzten Luxxkompensator haben wir uns das Ziel gesetzt, den großen Storage-Pool extern aufzusetzen. Das macht insofern Sinn, da wir mit einem NAS an die Daten auch kommen, wenn der Luxxkompensator ausgeschaltet ist. Ein derartiger Bolide sollte nur dann laufen, wenn man ihn auch verwendet, da er selbst im Idle-Betrieb seine 100 W aus der Steckdose zieht.

Natürlich könnte man auch ein paar HDDs in den Luxxkompensator bauen, aber das SATA-Interface hat bei ca. 250 MB/s schnellen Festplatten nur wenige Vorteile. Bei einer Anbindung über ein 10-GBit-Ethernet könnte man knapp drei bis vier HDDs in einem RAID0 betreiben, ohne dass man an die Leistungsgrenze kommt. Insofern hat ein NAS zum einen den Vorteil, dass es weniger verbraucht, zum anderen die Nutzbarkeit des Storages für andere Geräte - aber gleichzeitig eigentlich keinen Performancenachteil.

Für unseren Luxxkompensator verwenden wir dieses Jahr ein Synology DS923+. Das kompakte 4-Bay-NAS ist mit einem Ryzen R1600 ausgestattet, also einem recht leistungsfähigen Prozessor, der mit bis zu 3,1 GHz arbeitet. 4 GB DDR4 ECC Cache sind bereits verbaut, wer aber viel mit Virtualisierung und co. arbeitet, kann den Arbeitsspeicher des NAS auch bis auf 32 GB (16 GB x 2) aufrüsten. Auch zwei NVME-SSD-Einschübe besitzt das NAS, um SSDs zum Cachen von Zugriffen einzusetzen.

Ein Nachteil im Profi-Bereich und auch bei unserem Luxxkompensator wären die beiden 1-GBit-Ethernet Ports. Im Normalfall und im heimischen Gigabit-LAN ist dies natürlich kein Hindernis, aber im Profi-Bereich möchte man eventuell schon eine 10-GBit-Verbindung haben. Entsprechend haben wir mit einer Zusatzkarte, der E10G22-T1-Mini, den 10-Gbit-Port nachgerüstet. Weiterhin könnten auch noch externe Geräte über USB 3.2 Gen1 oder eSATA angebunden werden.

Für unseren Luxxkompensator soll folgendes Setup gewählt werden:

Die Synology DS923+ hängt mit einem Gigabit-Port im Internet, um extern erreichbar zu sein.

Wir verbinden zudem den 10-GBit-Ethernet-Port mit dem 10-GBit-Ethernet-Port vom MSI Z790 Godlike direkt.

Das NAS bekommt also eine dedizierte Direktverbindung zum PC. Diese richten wir ein, indem wir der 10-GBit-Ethernet-Schnittstelle eine dedizierte IP geben, im PC nehmen wir eine weitere aus demselben Adressraum. So können die beiden miteinander ungestört kommunizieren.

Wie die Einrichtung geht, zeigen wir im Video und auf den folgenden Screenshots.

Ist die Anbindung vorgenommen, kann sich die Performance durchaus sehen lassen. Mit unseren zugegebenermaßen recht kleinen 4-TB-Festplatten im NAS in einem RAID0 erreichen wir sehr gute 795 MB/s sequenzell beim Lesen und 499 MB/s beim Schreiben. Das NAS cached also über die 10-GBit-Ethernet-Leitung auch noch ein wenig die Zugriffe. Will man es auf die Spitze treiben, könnte man vier dicke 22-TB-Festplatten in das NAS einbauen, in einem RAID5 verwenden und so hätte man über 60 TB an Storage im NAS - und wäre immer noch nicht am Leitungslimit von der 10-GBit-Verbindung. Erst bei größeren NAS - also ab vier Laufwerken in einem RAID0-ähnlichen Setup - wäre es theoretisch besser, die Festplatten in den Rechner zu bauen - oder auf eine schnellere LAN-Verbindung zu setzen.

Fazit und Ausblick

Das Ding läuft - und es macht jetzt schon Spaß! Aber es wird noch getuned und gefeilt.

Wir erwarten in den nächsten Tagen eine größere Lieferung von EK mit einer Menge Wasserkühlungs-Equipment. Die CPU und GPU sollen natürlich mit Wasser gekühlt werden, aber einher mit der Wasserkühlung ergehen natürlich noch andere Veränderungen. Lian Li schickt uns noch ein größeres Lüfterpaket mit schicken RGB-Lüftern, von Cablemod kommen noch schicke Kabel für den Luxxkompensator. Dann werden wir uns an den Einbau von Radiatoren, Distroplate, Kühlern und vielem mehr machen und melden uns dann mit einem weiteren Video zum Luxxkompensator 2023.