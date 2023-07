Werbung

Gerade RGB-Lüfter sorgen für hohen Verkabelungsaufwand bzw. Kabelchaos. Corsair reagiert darauf mit iCUE LINK. Diese Ein-Kabel-Technologie soll die Verkabelung sehr viel einfacher und ordentlicher machen. Wie sich iCUE LINK in der Praxis schlägt, wollen wir im Test herausfinden.

Wer gerne zahlreiche RGB-Lüfter verbaut, kennt das Problem: Bei zwei Kabeln je Lüfter wird die Verkabelung schnell unübersichtlich und nervig. Mit iCUE LINK verfolgt Corsair nun einen ganz anderen Ansatz. Zum einen können mehrere Lüfter direkt miteinander verbunden werden. Zum anderen ist es aber auch möglich, bis zu 14 iCUE LINK-Produkte miteinander zu verbinden - und zwar entweder über Steckverbinder oder aber über je nur ein einzelnes Kabel.

Dafür integriert Corsair in jede iCUE LINK-Komponente einen Mikrocontroller, der die Kommunikation mit einem System-Hub ermöglicht. Geplant sind ganz unterschiedliche Produkte aus dem Kühlungsbereich: Neben Lüftern und AiO-Kühlungen wird es auch Komponenten für Eigenbau-Wasserkühlungen mit iCUE LINK geben. Corsair hat uns eine Auswahl an iCUE LINK-Produkten in einem robusten Peli-Rollkoffer zukommen lassen. Wir wollen sie nutzen, um ein komplettes Demo-System mit iCUE LINK aufzubauen.

Herzstück von iCUE LINK ist der System Hub. Den liefert Corsair bei manchen Produkten gleich mit, bietet ihn aber auch separat zu einer UVP von 57,90 Euro an. Als iCUE LINK-Lüfter werden iCUE LINK QX120 RGB und QX140 RGB angeboten. Wir haben ein Dreierpack QX120 RGB (UVP: 159,90 Euro) sowie einen einzelnen QX120 RGB (UVP: 49,90 Euro) erhalten.

Bei den AiO-Kühlungen hat man die Auswahl zwischen iCUE LINK H100i RGB mit 240-mm-Radiator, iCUE LINK H115i RGB mit 280-mm-Radiator, iCUE LINK H150i RGB mit 360-mm-Radiator und iCUE LINK H170i RGB mit 420-mm-Radiator. Preislich reicht die Spannbreite von 241,90 Euro bis 322,90 Euro. Das von uns genutzte 360-mm-Modell iCUE LINK H150i RGB kommt für 287,90 Euro auf den Markt. Mit iCUE LINK H100i RGB White und iCUE LINK H150i RGB White werden zwei auch weiße Farbvarianten angeboten.

Ergänzend werden iCUE LINK-Kabel bzw. Kabelsets (UVP zwischen 14,90 und 51,90 Euro) und ein Connector Kit (11,90 Euro) angeboten.