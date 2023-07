Werbung

Die Corsair K65 Pro Mini ist eine Neuauflage der bereits verfügbaren K65 Mini, die mit ein paar Extras das Gesamtpaket noch attraktiver machen soll. Wie gut die neue Version ist und ob sie die Preissteigerung rechtfertigt, werden wir für euch genauer unter die Lupe nehmen.

Eine kompakte Tastatur ist in der aktuellen Zeit kein seltenes Bild mehr auf dem Schreibtisch eines Spielers oder auch im Büro. Der Vorteil dieser Bauweise kommt vor allem auf kleinen Schreibtischen zur Geltung, denn so bleibt mehr Platz für andere Dinge. Die Corsair K65 Pro Mini ist, wie auch die reguläre K65 Mini, sehr kompakt gehalten und auf einer Breite von gerade einmal 31 cm sind die wesentlichen Funktionen vorhanden.

Die Corsair K65 Pro Mini bietet im Vergleich zu der bereits erhältlichen K65-Variante einen wesentlichen Unterschied im Bereich der verwendeten Switches, denn in der Pro-Version sind keine herkömmlichen mechanischen Switches verbaut, sondern optische Switches in Form der CORSAIR OPX. Des Weiteren wurde das Layout angepasst auf ein 65-%-Design und somit um ein paar dedizierte Tasten erweitert, was am Ende dann ca. 2 cm mehr macht in der Länge.