Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den Beelink GTR7 7840HS ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder das LG gram 17, sondern auch das HYTE Eclipse HG10, das DeepCool CH510 Mesh Digital und die Synology HAT5300-16T auf den Prüfstand gestellt. Aber auch das be quiet! Dark Base Pro 901, der Dell UltraSharp U3224KBA und das Jonsbo D500 standen in dieser Woche bei uns auf dem Testprogramm. Highlight der Woche war natürlich unser Test zur neuen NVIDIA GeForce RTX 4060 – gleich fünf Custommodelle konnten wir auf dem Zahn fühlen.

Donnerstag, 22.06.2023: Beelink GTR7 7840HS

Eine Vorstellung zur CES Anfang Januar, immer wieder keine konkreten Termine und dann der offizielle Startschuss in der vergangenen Woche. Die Phoenix-Prozessoren der Ryzen-7040-Serie hatten keinen allzu rühmlichen Start - und wie kann es anders sein, erreicht uns ein Ryzen 7 7840HS auch nicht in einem Notebook, sondern in einem kompakten Büro-PC vom asiatischen Hersteller Beelink. Wir haben uns den neuen GTR7 in der Ausstattungsvariante mit dem 7840HS genauer angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 23.06.2023: LG gram 17 (2023)

Das LG gram 17 fällt auch in seiner neuesten Modellgeneration mit einem Gewicht von gerade einmal 1,35 kg sowie einer Bauhöhe von nur 17,8 mm für ein Gerät der 17-Zoll-Klasse ausgesprochen kompakt und leicht aus. Trotzdem kann es unter der Haube in Form eines Intel Core i7-1360P mit einer guten Alltagsperformance aufwarten und lange Laufzeiten möglich machen, wie unser heutiger Hardwareluxx-Test offenbart. Wir haben das Office-Ultrabook ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Sonntag, 25. Juni 2023: HYTE Eclipse HG10

Bekannt durch seine Gehäuse, will Hyte künftig auch mit Gaming-Zubehör den Platzhirschen Konkurrenz machen. So auch mit dem Eclipse HG10, das mit einem etwas anderen Design, kabelloser Verbindung und einem günstigen Preis aufwarten kann. Ob es überzeugt, klärt unser Test... [weiterlesen]

Sonntag, 25. Juni 2023: DeepCool CH510 Mesh Digital im Test

Zur Systemüberwachung gibt es unterschiedlichste Software-Lösungen. Beim DeepCool CH510 Mesh Digital kann man die Hardware hingegen direkt über ein integriertes Frontdisplay im Auge behalten. Dazu verspricht der Midi-Tower eine zeitgemäße Ausstattung und eine effektive Kühlung... [weiterlesen]

Montag, 26. Juni 2023: Synology HAT5300-16T im Test

Synology hat bereits vor zwei Jahren damit begonnen, eigene zertifizierte Laufwerke für die eigenen NAS- und Enterprise-Geräte herauszubringen. Nachdem wir uns bereits die Synology HAT5300-8T in einem früheren Artikel angeschaut haben, gibt es heute die doppelte Kapazität. Mit 16 TB bietet die, auf der Toshiba MG08A mit 16 TB, basierende Festplatte mit Helium-Füllung genügend Speicher für jeden Anwendungsfall. Mehr zu diesem Laufwerk beleuchten wir in diesem Test... [weiterlesen]

Dienstag, 27. Juni 2023: be quiet! Dark Base Pro 901 im Test

Es ist Zeit für ein neues be quiet!-Flaggschiff: Das Dark Base Pro 901 soll in die Fußstapfen seines Vorgängers treten und als extrem flexibles Gehäuse überzeugen. Dazu gibt es ein frisches Design und neue Features wie eine touch-sensitive A-RGB-LED- und Lüftersteuerung, ein intuitives Schienensystem für die einfachere Layoutinvertierung und natürlich auch Silent Wings 4-Lüfter... [weiterlesen]

Mittwoch, 28. Juni 2023: Dell UltraSharp U3224KBA im Test

Mit 6K-Panel, großen Farbräumen, 4K-Webcam, Thunderbolt 4 mit 140-W-PowerDelivery und einer RJ45-Schnittstelle bietet der Dell UltraSharp U3224KBA eine reichhaltige Ausstattung für den Office-Einsatz. Ob der 32-Zöller auch Nachteile hat, klären wir in unserem umfangreichen Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 28. Juni 2023: 5x GeForce RTX 4060 im Test

Nachdem die GeForce RTX 4060 bereits vor einigen Wochen angekündigt wurde, schauen wir uns heute die ersten MSRP-Modelle an. Diese sollen zur unverbindlichen Preisempfehlung von 329 Euro auf den Markt kommen, allerdings hat NVIDIA dieses Mal keine Founders Edition, um diese Preisvorgabe auch besser durchzusetzen. Wo sich die GeForce RTX 4060 in der Rohleistung positioniert, ob 8 GB hier ausreichend sind und was die Karte sonst noch so zu bieten hat, klären wir im nun folgenden Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 29. Juni 2023: ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 OC im Test

Nachdem wir uns gestern fünf sogenannte MSRP-Modelle, die zum Preis von 329 Euro angeboten werden sollen, angeschaut haben, folgt heute zum Verkaufsstart der GeForce RTX 4060 mit der ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 OC der Test eines Custom-Models. Die Karte soll für einen Aufpreis etwas mehr zu bieten haben – so zumindest die Prämisse des Herstellers. Welchen Mehrwert die Karte bietet und wo die Unterschiede zu den günstigeren Modellen zu finden sind, ist Thema dieses Tests... [weiterlesen]

Freitag, 30. Juni 2023: Jonsbo D500 im Test

Das D500 ist das aktuelle Gehäuse-Flaggschiff von Jonsbo. Der massige Big-Tower kombiniert scheinbar widersprüchliche Elemente: Eine elegante Aluminiumhülle, große Meshflächen und ein A-RGB-Beleuchtungssystem. Vor allem aber soll er enorme Nutzungsmöglichkeiten eröffnen und dabei sehr flexibel sein... [weiterlesen]