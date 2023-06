Systemüberwachung per Frontdisplay

Zur Systemüberwachung gibt es unterschiedlichste Software-Lösungen. Beim DeepCool CH510 Mesh Digital kann man die Hardware hingegen direkt über ein integriertes Frontdisplay im Auge behalten. Dazu verspricht der Midi-Tower eine zeitgemäße Ausstattung und eine effektive Kühlung.

Vom grundlegenden Aufbau her bietet das CH510 Mesh Digital keine größeren Überraschungen. Es ist ein Midi-Tower, der dank seiner Meshfront effektiv zu kühlen sein soll. DeepCool hat das Gehäuse zudem so ausgelegt, dass auch sehr hohe Towerkühler und lange High-End-Grafikkarten verbaut werden können.

Die Besonderheit des Midi-Towers ist ganz klar das Frontdisplay. Displays sind bei PC-Gehäusen selten zu finden. Eine Ausnahme war in letzter Zeit das Jonsbo D31 Mesh Screen. Bei diesem Mini-Tower kann das 8-Zoll-Frontdisplay sogar als kleiner HDMI-Bildschirm genutzt werden. Das Display des CH510 Mesh Digital ist funktional hingegen deutlich eingeschränkter: Es zeigt zum einen das DeepCool-Logo und zum anderen wahlweise die CPU- oder GPU-Temperatur an. Damit kann der Nutzer diese Temperaturen direkt am Gehäuse im Blick behalten.

Im Handel werden aktuell rund 90 Euro für das CH510 Mesh Digital aufgerufen.

DeepCool legt dem CH510 Mesh Digital nur ein Tütchen mit Montagematerial, eine Anleitung und einige schwarze Kabelbinder bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: