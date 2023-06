Werbung

Bekannt durch seine Gehäuse, will Hyte künftig auch mit Gaming-Zubehör den Platzhirschen Konkurrenz machen. So auch mit dem Eclipse HG10, das mit einem etwas anderen Design, kabelloser Verbindung und einem günstigen Preis aufwarten kann. Ob es überzeugt, klärt unser Test.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Hyte Eclipse HG10 das einzige Produkt im Bereich der Eingabegeräte. Die meisten werden Hyte eher als Hersteller des recht bekannten Gehäuse Hyte Y60 (Test) kennen und durch die CES 2023 wurde ebenfalls das Y40 und Hyte bekannt. Das Headset selbst, stand bislang noch weniger im Fokus. Doch durch sein Design will Hyte das Eclipse HG10 in der potenziellen Käuferschicht bekannt machen. Abrunden will Hyte das auffällige Design mit einer kabellosen Verbindung, einer langen Akkulaufzeit und veganem "Leder".

Das Hyte Eclipse HG10 ist auf jeden Fall ein Headset, das man so noch nicht gesehen hat und genau das scheint auch der Ansatz zu sein, der hier verfolgt wurde. Leider sind von Hyte nicht viele Informationen zu den verbauten Komponenten bekannt gegeben worden, weshalb die Tabelle mit der Übersicht der technischen Eigenschaften in diesem Fall etwas kurz ausgefallen ist.