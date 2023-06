Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das Seasonic Vertex GX-1200 oder die Seagate SkyHawk mit 4 TB ausführlich auf den Prüfstand gestellt, sondern auch das Phanteks NV7, die Seagate IronWolf Pro mit 22 TB, den Ecovacs Deebot T20 Omni und den Amazon Echo Pop getestet. Außerdem haben wir den Luxxkompensator weiter vorangebracht und dem Aryond A32 V1.3 einen Praxistest unterzogen. Zu guter Letzt ließen wir das ASUS ROG Ally gegen Valves Steam Deck antreten.

Donnerstag, 08.06.2023: Seasonic Vertex GX-1200 im Test

Mit der neuen Netzteilserie VERTEX GX bringt nun auch Seasonic zu ATX 3.0 bzw. PCIe 5.0 kompatible Modelle auf dem Markt. Die VERTEX GX sind unterhalb der PRIME-Flaggschiffe angesiedelt und decken einen weiten Leistungsbereich ab, wobei sie gute 80-PLUS-Gold-Effizienz mit einer modernen Ausstattung kombinieren. Wir haben uns mit dem VERTEX GX-1200 einmal das Spitzenmodell der Serie näher angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 09.06.2023: Seagate SkyHawk mit 4 TB im Test

Auch in diesem Jahr richten wir unser Interesse nicht nur auf die großen Helium-Laufwerke, sondern auf kleine Vertreter der Speicherlaufwerke. Die Seagate ST4000VX015/16 hat gerade erst den Vorgänger mit SMR ersetzt und verfügt wieder über eine konventionelle Aufnahmetechnologie. Einen Blick auf das neue Modell gibt es in diesem Artikel... [weiterlesen]

Sonntag, 11.06.2023: Luxxkompensator 2023 - Komponenten

In unserem letzten Artikel zum Luxxkompensator haben wir bereits das Gehäuse und das Netzteil vorgestellt - jetzt geht es mit den anderen Komponenten weiter. Es wird gesucht: Eine leistungsfähige CPU, ein performantes Mainboard, schneller Speicher, eine zuverlässige SSD und eine Hochleistungs-Grafikkarte. Wir zeigen den Zusammenbau im Video... [weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Sonntag, 11.06.2023: Phanteks NV7 im Test

Das NV7 ist das erste Modell aus einer ganzen neuen Serie von Phanteks. Das Big-Tower-Showcase soll High-End-Hardware optisch bestens in Szene setzen und dafür einige innovative Lösungen nutzen. Gleichzeitig verspricht Phanteks aber auch hervorragende Kühlmöglichkeiten... [weiterlesen]

Montag, 12.06.2023: Seagate IronWolf Pro mit 22 TB im Test

Mit der Seagate IronWolf Pro, 22 TB, aus der neuen NT001-Serie haben wir Seagates NAS-Top-Modell im Test. Mit CMR und einer Füllung mit Helium kann Seagate die Speicherkapazität weiterhin ohne den Einsatz von HAMR oder anderen EAMR-Technologien umsetzen. Wie sich die ST20000NT001 gegen die Konkurrenz mit Mikrowellen oder Magnetfeldern schlagen kann, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 15.06.2023: Ecovacs Deebot T20 Omni ausprobiert

Erst kürzlich hatten wir den Roborock S8 Pro Ultra im Test, jetzt kommt das Modell des wohl größten Konkurrenten: Von Ecovacs haben wir den Deebot T20 Omni für einen Test erhalten. Das etwas preisgünstigere Modell hat nicht weniger umfangreiche Features wie der Roborock-Saugroboter. Fragt sich, welches Modell am Ende besser saugt und wischt - und am Ende Dank Zusatzfeatures das empfehlenswertere Modell ist... [weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Donnerstag, 15.06.2023: Amazon Echo Pop im Test

Mit dem Echo Pop hat Amazon einen neuen, smarten Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt gebracht. Er fällt kompakter als der reguläre Echo aus, soll aber trotzdem einen vollwertigen Klang bieten... [weiterlesen]

Donnerstag, 15.06.2023: Aryond A32 V1.3 im Test

Einen Hersteller von Built-to-Order-Notebooks hat man nun nicht unbedingt auf dem Schirm, wenn ein neuer Monitor auf dem Einkaufszettel steht. Mit dem Aryond A32 V1.3 bietet Tulpar ein modernes Gaming-Display an, das im 32-Zoll-Format, mit einer Curved-Fläche und einer kurzen Reaktionszeit auf Kundenfang gehen soll. Wir machen den Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 15.06.2023: ASUS ROG Ally vs Valve Steam Deck im Test

Auch für uns etwas überraschend hatten wir schon Mitte Mai die Gelegenheit, ein ROG Ally in Händen zu halten - und haben dazu auch ein erstes Hands-On mit einigen Benchmarks gemacht. In der Zwischenzeit aber ist viel passiert. Mit einer Reise auf die Computex in Taiwan konnten wir den Handheld "on the road" testen und auch bei der Software ist noch viel passiert, was die Einschätzung der Leistung und Akkulaufzeit anders ausfallen lässt, als dies noch vor einigen Wochen der Fall war. Zudem wollen wir einen kleinen Vergleich zum Platzhirsch, dem Steam Deck von Valve wagen... [weiterlesen]

Freitag, 16.06.2023: Cherry KW X ULP im Test

Die Cherry KW X ULP ist eine mechanische Tastatur - könnte sich von den typischen, wuchtigen Gamer-Modellen kaum stärker unterscheiden. Stattdessen wurde sie als ultraflache Premiumtastatur entwickelt, die selbst im Chefbüro eine gute Figur machen soll. Das Luxus-Modell hat allerdings auch seinen Preis... [weiterlesen]