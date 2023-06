Werbung

Mit der neuen Netzteilserie VERTEX GX bringt nun auch Seasonic zu ATX 3.0 bzw. PCIe 5.0 kompatible Modelle auf dem Markt. Die VERTEX GX sind unterhalb der PRIME-Flaggschiffe angesiedelt und decken einen weiten Leistungsbereich ab, wobei sie gute 80-PLUS-Gold-Effizienz mit einer modernen Ausstattung kombinieren. Wir haben uns mit dem VERTEX GX-1200 einmal das Spitzenmodell der Serie näher angeschaut.

Die erste Netzteilserie von Seasonic mit Kompatibilität zu ATX 3.0 sind nun in Form der VERTEX GX auf dem deutschen Markt verfügbar. Die VERTEX-Modelle sind dabei kein Ersatz für die FOCUS-Serie, sondern ergänzen sie nach oben hin und decken den Bereich der oberen Mittelklasse ab. Auf der diesjährigen Computex hat Seasonic bekanntgegeben, dass auch die FOCUS und PRIME im Laufe des Jahres auf ATX 3.0 gebracht werden. Das kleinste Modell der neuen Revision der FOCUS-Serie wird dann allerdings das 750-W-Modell sein. Zu vermuten wäre daher, dass Seasonic dort auch eine neue Plattform einsetzt, um die höheren Anforderungen von ATX 3.0 erfüllen zu können. Die VERTEX GX mit 80-PLUS-Gold-Effizienz werden laut Seasonic noch durch die VERTEX PX ergänzt, welche dann mit 80 PLUS Platinum eine etwas höhere Effizienz erreichen sollen.

Die VERTEX GX sind in vier Leistungsstufen von 750, 850, 1.000 und 1.200 W erhältlich, welche sich im Wesentlichen nur durch die Leistungsfähigkeit und die Anzahl der Anschlüsse unterscheiden.

Preislich sind die VERTEX GX, auch wenn sie eher im Bereich obere Mittelklasse positioniert sind, im gehobenen Segment in Nähe zu High-End-Modellen zu finden. Das kleinste Modell, das VERTEX GX-750, ist Stand Ende Mai 2023 noch nicht in Deutschland erhältlich. Das GX-850 liegt bei ca. 215 Euro und damit fast gleichauf mit dem PRIME PX-850. Bei dem GX-1000 mit ca. 250 Euro und dem GX-1200 mit ca. 280 Euro sieht die Lage ähnlich aus. Wie auch bei anderen Herstellern geht hier die ATX-3.0-Kompatibilät plus 12VHPWR-Stecker mit einem kleinen Aufpreis einher.

Hier die Fakten des Seasonic Vertex GX-1200 in Tabellenform:

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Seasonic

Vertex GX-1200

Modell VERTEX GX-1200 Straßenpreis ca. 279 Euro Homepage www.seasonic.com Leistungswerte +3,3V 25 A +5V 25 A +12V 100 A +5Vsb 3,0 A -12V 0,3 A Leistung 12V 1.200 W Leistung 3,3V & 5V 125 W Gesamtleistung 1.200 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 2x 8(4+4)-Pin PCI-Express

(8(6+2)P / 12VHPWR) 3 / 1 / 0 SATA 18 4-Pin Molex 3 Floppy -

Features Effizienz 80 PLUS Gold Maße (LxBxH) 160 x 150 x 86 mm Lüfter 135 mm (FDB)

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 10 Jahre Besonderheiten -

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das Seasonic VERTEX GX-1200 näher vor.