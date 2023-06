Werbung

Die Cherry KW X ULP ist eine mechanische Tastatur - könnte sich von den typischen, wuchtigen Gamer-Modellen kaum stärker unterscheiden. Stattdessen wurde sie als ultraflache Premiumtastatur entwickelt, die selbst im Chefbüro eine gute Figur machen soll. Das Luxus-Modell hat allerdings auch seinen Preis.

Üblicherweise sind mechanische Tastaturen relativ hoch und wuchtig - und wirken deshalb selten elegant. Die üblichen mechanischen Switches sind nicht flach genug, um wirklich elegante Tastaturen fertigen zu können. Die beliebten Cherry-MX-Switches haben z.B. eine Bauhöhe von stolzen 18,5 mm. Doch Cherry selbst hat mit den MX Ultra Low Profile entwickelt, die nur noch 3,5 mm hoch sind. Bisher wurden diese Switches von Corsair für die flache Gaming-Tastatur K100 AIR Wireless genutzt.

Bei der KW X ULP setzt Cherry sie nun erstmalig selbst in einer Tastatur ein - und zwar wie Corsair in der taktilen Variante. Anders als das Corsair-Modell wurde die KW X ULP aber nicht in erster Linie als Gaming-, sondern eher als hochwertige Arbeitstastatur ausgelegt. Auf eine auffällige RGB-Beleuchtung aller Tasten muss so beispielsweise verzichtet werden. Die KW X ULP ist bei der Anbindung besonders flexibel. Über zwei Bluetooth-5.2-Kanäle, einen 2,4-GHz-Funkkanal und einen Kabelkanal kann sie mit bis zu vier Geräten verbunden werden. Die kabellosen Verbindungen werden dabei per AES-128 verschlüsselt.

Die Auslegung als Premium-Tastatur unterstreicht Cherry beim Preis. Aktuell werden für die KW X ULP im Handel mindestens 194,90 Euro aufgerufen. Im Büro dürfte sie also meist der Chefetage vorbehalten bleiben.

Technische Details - Cherry KW X ULP: