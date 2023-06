Werbung

Mit der Seagate IronWolf Pro, 22 TB, aus der neuen NT001-Serie haben wir Seagates NAS-Top-Modell im Test. Mit CMR und einer Füllung mit Helium kann Seagate die Speicherkapazität weiterhin ohne den Einsatz von HAMR oder anderen EAMR-Technologien umsetzen. Wie sich die ST20000NT001 gegen die Konkurrenz mit Mikrowellen oder Magnetfeldern schlagen kann, klären wir in unserem Test.

Nachdem bereits Hersteller Western Digital seine Festplatten-Serien auf die 22-TB-Speichergröße aktualisiert hat, zieht Seagate jetzt nach und bringt mit der 22-TB-Variante der IronWolf Pro das neue Top-Modell aus der NAS-Serie. Die ST22000NT001 zählt, wie bereits an der Produktnummer zu erkennen ist, zu den neuen IronWolf-Pro-Festplatten der NT001-Serie, welche über die Zuverlässigkeits- und Haltbarkeitsangaben von Enterprise-Festplatten im Datenblatt verfügen.

Es handelt sich, wie bisher auch, um eine Helium-Festplatte, welche aber nun im Gegensatz zu den Vorgängern über einen doppelt so großen Cache von 512 MB verfügt. Seagate hat uns gegenüber bestätigt, dass in dieser Festplatte noch keine Energie-unterstützten Aufnahmeverfahren (EAMR) Verwendung finden und die Erhöhung der Speicherdichte auf konventionellem Wege erfolgte. Wie genau die Dichte erhöht werden konnte, war natürlich nicht in Erfahrung zu bringen. Bekannt ist, dass die IronWolf Pro mit 22 TB weiterhin über ein 10-Platter-Design verfügt. Damit steigt die Speicherdichte auf einen Wert von über 1200 GB / in², welchen wir so bisher nur von SMR-Festplatten kennen. Seagate gibt aber weiterhin CMR bzw. PMR als Aufnahmemethode an, trotz einer daraus resultierenden Spurdichte (kTpi) von 512. Das lässt uns wiederum hoffen, dass mit der Erhöhung der Speicherdichte auch eine gestiegene maximale sequenzielle Transferrate einhergeht. Auch wenn wir uns durchaus der 300 MB/s genähert und vereinzelt überschritten haben - so die Werte in der Vergangenheit - bisher hat noch keine Festplatte diese in allen Benchmarks erreichen können.

Wie es sich für eine aktuelle Seagate IronWolf Pro gehört, kommt auch das 22-TB-Modell mit einem Seagate-Rescue-Service-Plan von 3 Jahren und fünf Jahren eingeschränkter Garantie auf den Markt.