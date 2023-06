Werbung

Das NV7 ist das erste Modell aus einer ganzen neuen Serie von Phanteks. Das Big-Tower-Showcase soll High-End-Hardware optisch bestens in Szene setzen und dafür einige innovative Lösungen nutzen. Gleichzeitig verspricht Phanteks aber auch hervorragende Kühlmöglichkeiten.

PC-Gehäuse, mit denen sich die Hardware bestmöglich präsentieren lässt, sind nach wie vor angesagt. Weil bei ihnen üblicherweise viel Glas verbaut wird, werden allerdings die Kühlmöglichkeiten eingeschränkt. Ein Stück weit ist das auch bei dem neuen Showgehäuse NV7 von Phanteks der Fall: Neben einem Glasseitenteil bietet es auch eine Glasfront. Zahlreiche Lüfterplätze an der Seite, unter dem Deckel, am Boden und an der Rückwand sollen aber trotzdem eine effektive Kühlung möglich machen. Dazu stehen gleich drei 360-mm-Radiatorenplätze zur Verfügung.

Mit dem NV7 will Phanteks aber auch das Konzept Showgehäuse insgesamt vorantreiben. So wird der Innenraum so gestaltet, dass das Mainboard und darauf montierte Komponenten optisch regelrecht ins Zentrum gerückt werden. Dank einer speziellen Türlösung soll selbst die Gehäuserückwand optisch überzeugen.

In der Zwischenzeit ist klar geworden, dass das NV7 nicht das einzige Modell aus der NV-Serie bleiben wird. Mit NV5 und NV9 ist sowohl ein kleineres als auch ein größeres Geschwistermodell in Entwicklung. Das NV7 sitzt auch preislich zwischen den beiden anderen Modellen. Es kostet aktuell 219,90 Euro.

Im ausgepackt & angefasst-Video werfen wir einen ersten Blick auf das Gehäuse:

Dem Gehäuse liegen eine praktische Sortierbox mit dem Montagematerial, Anleitung, sechs Kabelbinder, ein Mikrofaser-Putztuch, eine Grafikkartenstütze, zwei Airflow-Cover und ein A-RGB-Adapterkabel bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: