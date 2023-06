Werbung

Einen Hersteller von Built-to-Order-Notebooks hat man nun nicht unbedingt auf dem Schirm, wenn ein neuer Monitor auf dem Einkaufszettel steht. Mit dem Aryond A32 V1.3 bietet Tulpar ein modernes Gaming-Display an, das im 32-Zoll-Format, mit einer Curved-Fläche und einer kurzen Reaktionszeit auf Kundenfang gehen soll. Wir machen den Test.

War der Monitor-Markt lange recht klar von "klassischen" Brands besetzt, hat sich das in der jüngeren Vergangenheit verändert. Hersteller wie Corsair, NZXT oder auch Cooler Master strengen sich an, alte Strukturen aufzubrechen und sich insbesondere im lukrativen Gaming-Segment Marktanteile zu sichern. Ein bislang für uns unbeschriebenes Blatt ist Aryond, die Monitor-Marke des türkischen Built-to-Order-Herstellers Tulpar, der seit letztem Jahr auch in Deutschland aktiv ist. Mit der Aryond A32 V1.3 möchte man insbesondere im Preis-Leistungs-Segment punkten.

Der Aryond A32 V1.3 ist – wie der Name vermuten lässt – eine überarbeitete Version des einzigen Monitors im Portfolio von Tulpar. Auf den ersten Blick wird ein gefälliges, aber auch wenig spektakuläres Feature-Set umgesetzt. Ein 32 Zoll großes Panel wird mit der WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten kombiniert. Es kommt ein Curved-Modell zum Einsatz, das mit einem Radius von 1.500 mm nicht ausgesprochen stark gekrümmt ist, gegenüber planen Geräten aber doch eine deutlich bessere Immersion bietet. Die maximale Wiederholfrequenz beträgt 165 Hz, die kürzeste Reaktionszeit wird mit 1 ms angegeben, wobei hierfür der MPRT-Modus des VA-Panels bemüht werden muss. Damit Tearing-Effekte nicht störend auffallen, ist der Monitor zu FreeSync und G-Sync kompatibel.

Der 32-Zöller ist aktuell zu einem Preis von 329 Euro verfügbar.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Aryond A32 V1.3 gehören:

Kabel: HDMI

Kabel: DisplayPort

Externes Netzteil mit passendem Netzkabel