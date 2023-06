Werbung

Auch während der arbeitsreichen Computex-Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem QNAP TBS-464 4-Bay NVMe NAS kräftig auf den Zahn gefühlt oder das CM Oracle Air NVMe M.2 SSD Enclosure in der Praxis getestet, sondern auch unseren Airflow-Guide aktualisiert, das Cooler Master MasterAir MA824 Stealth auf den Prüfstand gehabt und das Seasonic Vertex GX-1200 getestet. Außerdem gingen über 30 Computex-Videos online.

Freitag, 02.06.2023: QNAP TBS-464 4-Bay NVMe NAS im Test

QNAP hat mit dem QNAP TBS-464 ein kompaktes und tragbares 4-Bay-NAS im Portfolio, welches ausschließlich mit vier M.2 NVMe-SSDs bestückt werden kann. Wie sich das Quad-Core-NASbook schlägt, wollen wir uns in diesem Test genauer anschauen... [weiterlesen]

Samstag, 03.06.2023: Hardwarelux auf der Computex 2023: Alle Videos im Überblick

Hinter der Hardwareluxx-Redaktion liegt eine hektische Pfingstwoche. Der Grund ist schnell gefunden: In Taiwan fand in diesen Tagen endlich wieder die Computex mit internationaler Zuschauerbeteiligung statt... [weiterlesen]

Sonntag, 04.06.2023: CM Oracle Air NVMe M.2 SSD Enclosure ausprobiert

Auch ein externer Speicher muss immer schneller werden, um jedem Anwendungsfall gerecht zu werden. Für Fälle, in denen auch die SSD im externen Gehäuse schnell ausgetauscht werden muss, bietet der Hersteller Cooler Master die passende Lösung. Mit dem Oracle Air NVMe M.2 SSD Enclosure haben wir ein externes SSD-Case im Test, das komplett aus Aluminium gefertigt ist und sich mit einer eine durchdachten Mechanik schnell öffnen lässt... [weiterlesen]

Dienstag, 06.06.2023: Der Airflow-Guide 2023

Aktuelle PC-Hardware stellt mit ihrer oft enormen Leistungsaufnahme hohe Ansprüche an die Kühlung. Doch wie wirken sich unterschiedliche Lüfterbestückungen wirklich auf die Kühlleistung aus? Wieviele Lüfter und welche Lüfterpositionen sind sinnvoll? Diesen Fragen wollen wir in Zusammenarbeit mit be quiet! nachgehen... [weiterlesen]

Mittwoch, 07.06.2023: Cooler Master MasterAir MA824 Stealth im Kurztest

Cooler Master MasterAir MA824 Stealth ist ein ganz in schwarz gestalteter, dezenter Luftkühler. Mit seinem Dual-Tower-Aufbau, zwei Lüftern und acht "superconductive composite"-Heatpipes verspricht er eine hohe Kühlleistung... [weiterlesen]

Donnerstag, 08.06.2023: Seasonic Vertex GX-1200 im Test

Mit der neuen Netzteilserie VERTEX GX bringt nun auch Seasonic zu ATX 3.0 bzw. PCIe 5.0 kompatible Modelle auf dem Markt. Die VERTEX GX sind unterhalb der PRIME-Flaggschiffe angesiedelt und decken einen weiten Leistungsbereich ab, wobei sie gute 80-PLUS-Gold-Effizienz mit einer modernen Ausstattung kombinieren. Wir haben uns mit dem VERTEX GX-1200 einmal das Spitzenmodell der Serie näher angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 09.06.2023: Seagate SkyHawk mit 4 TB im Test

Auch in diesem Jahr richten wir unser Interesse nicht nur auf die großen Helium-Laufwerke, sondern auf kleine Vertreter der Speicherlaufwerke. Die Seagate ST4000VX015/16 hat gerade erst den Vorgänger mit SMR ersetzt und verfügt wieder über eine konventionelle Aufnahmetechnologie. Einen Blick auf das neue Modell gibt es in diesem Artikel... [weiterlesen]