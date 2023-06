Werbung

Auch ein externer Speicher muss immer schneller werden, um jedem Anwendungsfall gerecht zu werden. Für Fälle, in denen auch die SSD im externen Gehäuse schnell ausgetauscht werden muss, bietet der Hersteller Cooler Master die passende Lösung. Mit dem Oracle Air NVMe M.2 SSD Enclosure haben wir ein externes SSD-Case im Test, das komplett aus Aluminium gefertigt ist und sich mit einer eine durchdachten Mechanik schnell öffnen lässt.

Mit dem Oracle Air NVMe M.2 SSD Enclosure bietet Cooler Master ein externes Gehäuse für eine M.2 SSD an, welches sowohl mit interessantem Design als auch guter Kühlleistung überzeugen kann. Grundsätzlich lässt sich im Inneren eine M.2-SSD in der Bauform 2280, 2260, 2242, 2240 und 2230 verbauen. Wichtig hierbei ist, dass nur NVMe-SSDs (M-Key) unterstützt werden, ein Betrieb von SATA-SSDs ist nicht möglich. Angebunden wird das Gehäuse per USB-Type-C-Anschluss und passenden Kabel mit USB-3.2-Gen2, es sind also rechnerisch bis zu 1.000 MB/s maximale Transferrate möglich. Diese Übertragungsrate sollte für jede NVMe-SSD problemlos zu erreichen sein.

Soweit zu der technischen Umsetzung. Wirklich interessant bei dem SSD-Gehäuse von Cooler Master ist der Aufbau und das Design. Das Gehäuse besteht in erster Linie um einen Aluminiumkörper in Silber bzw. "Gunmetal", wie der Hersteller die Farbe nennt. In diesen wird das eigentliche SSD-Gehäuse, ebenfalls aus Aluminium eingeschoben und mit einem Verriegelungsmechanismus arretiert. Über den Verschluss soll sich das Gehäuse auch sicher an Schlaufen und Rucksäcken befestigen lassen.

Besonders daran ist, dass der innere Körper nur zusammengelegt wird und durch die äußere Hülle zusammengehalten wird. Auch die SSD wird nur mit einem Silikon-Formteil gehalten und ist somit vollständig werkzeugfrei montierbar. Da das gesamte Gehäusekonstrukt aus Aluminium gefertigt ist, sollte sich dies auch gut zur Kühlung nutzen lassen. Zu diesem Zweck gibt Cooler Master zwei Wärmeleitpads mit in den Lieferumfang. Da sich unterhalb der SSD die Platine mit dem Controller befindet, ist eine Kühlung von doppelt bestückten SSDs nicht vorgesehen. Ein Wärmeleitpad sorgt für die Verbindung der Oberseite der SSD zum Gehäuse, das zweite dient als Ersatzteil.