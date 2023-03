Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den ASUS ROG Destrier Ergo Gamingstuhl probegesessen oder die neue PlayStation VR2 ausprobiert, sondern auch das Gigabyte AOURS 15X mit GeForce RTX 4070 Laptop, Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 mit 24 GB pro Modul oder die WD_BLACK P40 auf den Prüfstand gestellt. Auch der ASUS ROG Hyperion GR701 und das MSI MAG X670E Tomahawk WiFi standen in dieser Woche bei uns auf dem Testprogramm. Zu guter Letzt hatten wir einen AMD Ryzen 5 7600X3D simuliert.

Den ASUS ROG Destrier Ergo Gamingstuhl ausprobiert

Gamingstühle gehören inzwischen wohl vor jeden Schreibtisch, auf oder unter dessen Arbeitsplatte sich auch ein entsprechender Gaming-PC befindet. Mehr als ein Dutzend Hersteller bieten dieses Möbel bereits an. Welche Vorteile ein Gamingstuhl gegenüber einem guten Bürostuhl bietet – darüber scheiden sich weiterhin die Geister. Wir haben uns den ASUS ROG Destrier Ergo Gamingstuhl einmal angeschaut, der als Premium-Stuhl von ASUS angepriesen wird... [weiterlesen]

Samstag, 18.03.2023: Die nächste Generation des VR-Gamings ausprobiert

Virtual Reality wird in der Gaming-Branche bereits seit Jahrzehnten immer mal wieder als das "Next Big Thing" gehandelt. Allerdings lässt der große Durchbruch bis heute auf sich warten. Jetzt präsentiert Sony mit der PlayStation VR2 die nächste Generation des Virtual-Reality-Gamings. Was das neue Headset alles kann, klären wir in diesem Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Sonntag, 19.03.2023: Gigabyte AORUS 15X ASF im Test

Das Gigabyte AORUS 15X verharrt in seiner neusten Modellgeneration im Gegensatz zu vielen Konkurrenzmodellen bei einer Display-Diagonale von 15,6 Zoll, bleibt dafür aber dennoch äußerst kompakt und kann vor allem mit richtig potenter Hardware aufwarten, die sogar Intels HX-Prozessoren und NVIDIAs GeForce-RTX-40-Grafikkarten umfasst. Wie sich der eher schlicht gehaltene Gaming-Bolide im Praxis- und Spielealltag schlägt, das soll dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben eine rund 2.300 Euro teure Testkonfiguration auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Montag, 20.03.2023: Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 im Test

Vor allem durch die Anforderungen im Serversegment sollen sich bei DDR5-Speicher Zwischenschritte bei den Kapazitäten etablieren. 24 GB und 48 GB werden nun zunächst im Endkundenbereich eingeführt. Für Server sollen auch Kapazitäten von 96 GB und 192 GB eine Rolle spielen. Wir haben uns ein erstes Speicherkit mit diesen neuen Größen angeschaut, genauer gesagt die Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 mit 2x 24 GB durch unseren Testparcours gejagt... [weiterlesen]

Dienstag, 21.03.2023: ASUS ROG Hyperion GR701 im Test

Mit dem neuen Modell wird das bisherige ROG-Gehäuseflaggschiff ROG Strix Helios abgelöst. Schon dieses Modell war ein ganz eigenständig gestaltetes Oberklassegehäuse. Das ROG Hyperion GR701 soll nun aber klar in einer höheren Kategorie spielen. Das riesige und 21 kg schwere E-ATX-Gehäuse richtet sich klar an Enthusiasten... [weiterlesen]

Mittwoch, 22.03.2023: WD_BLACK P40 im Kurztest

Mit dem Schrumpfen der NVMe-SSDs auf das M.2-Format wurden auch schnell und zugleich kompakte externe Datenträger ermöglicht, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Die Einführung des Typ-C-Steckers hat in der Verbreitung geholfen, denn egal ob Windows-Rechner, Windows-Notebook oder MacBook – bei den meisten modernen Geräten gibt es den entsprechenden Anschluss. Wir haben mit dem WD_BLACK P40 Game Drive versucht, welche Anwendungsbereiche externe Datenträger noch erfüllen können, wenn es nicht nur darum geht einfach ein paar Daten abzulegen... [weiterlesen]

Freitag, 24.03.2023: AMD Ryzen 5 7600X3D simuliert

Das Warten auf den Ryzen 7 7800X3D wird in ein paar Tagen beendet sein und dann werden wir uns hoffentlich auch das dritte Modell der aktuellen Ryzen-7000X3D-Serie angeschaut haben. Wie gut sich das dann kleinste Modell vor allem in Spielen schlagen wird, ist die große Frage. Bisher hat der Ryzen 9 7950X3D überzeugen können, doch der Preis drückt die Freude für viele und 16 Kerne sind für Spiele eben auch nicht notwendig. Wir haben uns nach der Betrachtung des Ryzen 9 7900X3D aber auch überlegt, ob für AMD ein potentieller Ryzen 5 7600X3D Sinn macht. Mithilfe einer simulierten Hardware versuchen wir diese Frage zu beantworten... [weiterlesen]

Freitag, 24.03.2023: MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI im Test

Zeitlich passend zum Release des Ryzen 9 7950X3D (Hardwareluxx-Test) hat Mainboard-Hersteller MSI das MAG X670E TOMAHAWK WIFI aus dem Hut gezaubert, das ab Werk bereits über das passende BIOS mit AGESA 1.0.0.5c für die Ryzen-7000X3D-Prozessoren verfügt. Wir haben von MSI ein Sample erhalten und natürlich ausgiebig getestet... [weiterlesen]