Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure testeten während der letzten Tage die Alphacool Core Storm 360mm XT45, das MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, das Enermax AquaFusion ADV 360 und den Core i5-13500 sowie den Core i3-13100F auf Herz und Nieren. Aber auch das Chieftec BX-10B-OP stand bei uns auf dem Testprogramm, außerdem hatten wir uns mit den neusten MSI-Laptops mit GeForce RTX 40 beschäftigt.

Donnerstag, 26.01.2023: Alphacool Core Storm 360mm XT45 im Test

Alphacools Core Storm 360mm XT45 ist ein komplettes Wasserkühlungsset. Es beinhaltet alle Komponenten, die man zum Aufbau einer leistungsstarken Wasserkühlung braucht - und ist dabei flexibel erweiterbar. Im Test klären wir, wie stimmig das Set ist und welches Potenzial es bieten kann... [weiterlesen]

Freitag, 27.01.2023: Forspoken mit AMD, Intel und NVIDIA ausprobiert

Bereits seit Jahren rühren Microsoft, NVIDIA und AMD als vorrangige umsetzende Kräfte die Trommel für DirectStorage. Mit Forspoken ist nun ein erster Titel erschienen, der DirectStorage auf den PC bringt und wir wollten uns einmal anschauen, welche Vor- und vielleicht auch Nachteile diese Technik mit sich bringt. Daneben haben wir Forspoken auch durch einen Standard-Parcours für Grafikkarten geschickt und uns einige Modelle von AMD, Intel und NVIDIA in verschiedenen Auflösungen und Qualitätsstufen angeschaut... [weiterlesen]

Montag, 30.01.2023: MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI im Test

Auch im blauen Lager gab es kurz nach dem Jahreswechsel Neuigkeiten. Das Unternehmen lässt den B760-Chipsatz für die Mainstream-Kunden von der Leine und dies bedeutet im Vergleich zum Z790- und H770-Chipsatz theoretisch auch günstigere Platinen. CPU-Overclocking wird diesen Platinen zwar verwehrt, dies trifft allerdings nicht auf das Arbeitsspeicher-Overclocking zu. Wir haben von MSI das brandneue MAG B760 TOMAHAWK WIFI für ein Review erhalten... [weiterlesen]

Dienstag, 31.01.2023: Enermax AquaFusion ADV 360 im Test

Enermax legt bei seinen intensiv beleuchteten AiO-Kühlungen aus der AquaFusion-Serie nach. Die neuen AquaFusion ADV-Modelle sollen sowohl mit einem auffäligen Lichtdesign als auch mit ihrer Kühlleistung überzeugen. Für den Test haben wir mit der AquaFusion ADV 360 das größte Modell der Serie erhalten... [weiterlesen]

Mittwoch, 01.02.2023: MSI-Laptops starten neue NVIDIA-Generation

In diesen Tagen kommen die ersten Notebooks auf Basis der neuen GeForce-RTX-40-Familie auf den Markt, wobei sich NVIDIA zunächst auf die mobile GeForce RTX 4090 und GeForce RTX 4080 beschränkt. Als erster großer Hersteller wird natürlich MSI mit dabei sein und mit so einigen interessanten Gaming-Boliden und Creator-Modellen mit vielen spannenden Features auf den Markt kommen. Die ersten drei verfügbaren Modelle sehen wir uns in diesem Artikel ausführlicher an... [weiterlesen]

Donnerstag, 02.02.2023: Core i5-13500 und Core i3-13100F im Test

Ohne Frage schnell, aber am Ende doch etwas ernüchternd, das war das Fazit zum Core i5-13400F (Test). Mit den 65-W-Modellen der Ryzen-7000-Serie bekommt Intels Mittelklasse aber auch kräftige Konkurrenz geboten. Doch wie schlagen sich die weiteren Modelle? Diese Fragen wollen wir in anhand des Core i3-13100F und Core i5-13500 klären... [weiterlesen]

Freitag, 03.02.2023: Chieftec BX-10B-OP im Test

Chieftec hat die UNI-Series um einen kompakten Mini-Tower ausgebaut. Das BX-10B-OP soll sich mit einem unaufdringlichen Design zeigen und ein zeitgemäßes Micro-ATX-Gehäuse sein... [weiterlesen]