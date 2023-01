Werbung

Alphacools Core Storm 360mm XT45 ist ein komplettes Wasserkühlungsset. Es beinhaltet alle Komponenten, die man zum Aufbau einer leistungsstarken Wasserkühlung braucht - und ist dabei flexibel erweiterbar. Im Test klären wir, wie stimmig das Set ist und welches Potenzial es bieten kann.



Alphacool bietet sowohl Komponenten für Eigenbau-Wasserkühlungen als auch AiO-Kühlungen an. Einen Mittelweg beschreitet man mit den eigenen Wasserkühlungssets wie der Core Storm- und der Core Hurrican-Serie. Der Nutzer erhält mit ihnen alle Komponenten, die zum Aufbau einer eigenen Wasserkühlung benötigt werden. Dabei nutzt Alphacool eine Zusammenstellung aus Komponenten, die auch separat angeboten werden. Das Set soll einfach montiert, aber genauso einfach auch flexibel erweitert werden können. Während die Basis-Sets mit CPU-Kühler ausgeliefert werden, ist das spätere Einbinden eines Grafikkartenkühlers beispielsweise problemlos möglich.

Core Storm- und Core Hurrican-Serie unterscheiden sich bei den Schläuchen. Während für die Core Storm-Serie Soft-Tubing genutzt wird (also flexible Schläuche, die unkompliziert zu verlegen sind), beinhalten die Core Hurrican-Modelle Hard-Tubing. Das Verlegen der PETG-HardTubes ist zwar aufwendiger, sorgt aber für einen professionelleren Look. Käufer haben zudem die Wahl zwischen 240-, 360- und 420-mm-Radiatoren und teils auch zwischen unterschiedlichen Radiatorbauhöhen. Die 30-mm-Modelle sorgen für bessere Kompatibilität, die 45-mm-Modelle bieten eine größere Kühlfläche und lassen damit auf eine höhere Leistung hoffen.

Für den Test haben wir Alphacools Core Storm 360mm XT45-Set erhalten - also die Variante mit Soft-Tubing und einem 45 mm hohen 360-mm-Radiator. Dafür wird ein Preis von rund 420 Euro aufgerufen. Der Aufpreis gegenüber typischen AiO-Kühlungen mit 360-mm-Radiator ist also deutlich und liegt selbst mit Blick auf Premiummodelle etwa bei Faktor 2.

Ausgeliefert wird die Alphacool Core Storm 360mm XT45 in einem Karton mit Tragegriff, in dem sich die einzelnen Komponenten separat verpackt befinden. Dazu gibt es eine allgemeine Anleitung, die knapp den Aufbau des Komplettsystems vorstellt. Den einzelnen Komponenten liegen teils noch weiterführende und detailliertere Anleitungen bei. Die Bezeichnung Komplettset ist bei der Core Storm 360mm XT45 absolut zutreffend. Selbst an nützliches Zubehör wie Schlauchschneider, Spritzflasche und ATX 24-Pin Jumper hat Alphacool gedacht.