Auch im blauen Lager gab es kurz nach dem Jahreswechsel Neuigkeiten. Das Unternehmen lässt den B760-Chipsatz für die Mainstream-Kunden von der Leine und dies bedeutet im Vergleich zum Z790- und H770-Chipsatz theoretisch auch günstigere Platinen. CPU-Overclocking wird diesen Platinen zwar verwehrt, dies trifft allerdings nicht auf das Arbeitsspeicher-Overclocking zu. Wir haben von MSI das brandneue MAG B760 TOMAHAWK WIFI für ein Review erhalten.

Fakt ist, dass nicht jeder IT-Begeisterte gleich ein Z790-Mainboard benötigt. Dies trifft gerade dann zu, wenn keinerlei CPU-Overclocking eingeplant wird. Für diesen Fall bietet Intel schließlich neben dem H770- auch den nochmals abgespeckten B760-Chipsatz für den Mainstream an. Die jeweiligen Unterschiede zu den technischen Eigenschaften der Intel-700-Chipsatzserie werden wir uns natürlich ebenfalls anschauen. MSIs MAG B760 TOMAHAWK WIFI nimmt eine LGA1700-CPU auf und ist auch mit den neuen Raptor-Lake-S-Prozessoren (Core i-13000) kompatibel. In diesem Fall wird der DDR5-Speicher benötigt, doch MSI bietet mit dem MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 auch ein Modell für die ältere RAM-Generation an.

Rein von den Spezifikationen her passt das MAG B760 TOMAHAWK WIFI genau in den Mainstream-Bereich hinein. Abseits vom LGA1700-Sockel und den vier DDR5-Speicherbänken ist ein PEG-Slot mit PCIe-5.0-x16-Anbindung für aktuelle und künftige Grafikkarten vorhanden. Für den Storage-Ausbau dienen neben viermal SATA 6GBit/s gleich drei M.2-M-Key-Schnittstellen. So ist auch nicht nur ein 2,5-GBit/s-Ethernet-Anschluss präsent, sondern auch ein WiFi-6E-Modul samt Bluetooth-5.3-Unterstützung. Mit einem Preis von mindestens 258 Euro ist diese Mainstream-Platine jedoch weit weg von günstig.

Ganz in schwarz gekleidet, präsentiert sich das MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI. Nicht nur das ATX-PCB, sondern auch sämtliche Kühler sind in schwarz gehalten. Aber auch haptisch hat uns die Platine zugesagt. Die Kühler bestehen aus hochwertigem Aluminium.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI in der Übersicht

Bezeichnung MSI

MAG B760 TOMAHAWK WIFI Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000 und Core i-13000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 14 Stück (12+1+1)

12x Renesas RAA220075R0 (VCore, 75A)

1x Renesas RAA220075R0 (GT, 75A)

1x Monolithic Power Systems MP87670 (AUX, 80A) Preis

ab 258 Euro Webseite MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel B760 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.000 MHz (1DPC und 1R) Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel B760

1x PCIe 4.0 x1 über Intel B760

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel B760

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel B760 USB 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)

5x USB 3.2 Gen2 (4x extern, 1x intern)

2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)

8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 out

1x DisplayPort 1.4 out WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 Thunderbolt - LAN 1x Realtek RTL8125BG 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC897 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 2x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

5x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Installation-Guide

EU-Regulierungshinweise

ein SATA-Kabel

zwei WLAN-Antennen

ein M.2-Clip

diverse MSI-Sticker

Das Zubehör fällt übersichtlich aus. Nicht enthalten sind das Handbuch und ein Support-Datenträger, was in der modernen Zeit nicht allzu kritisch ist, denn auch MSI bietet entsprechendes Material auf der eigenen Webseite an. Finden konnten wir dafür ein paar EU-Regulierungshinweise, ein paar MSI-Sticker, die beiden WLAN-Antennen, ein SATA-Kabel sowie ein M.2-Clip.