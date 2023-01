Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die NVIDIA GeForce RTX 4080 in der Cloud ausprobiert oder die Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 auf den Prüfstand gestellt, sondern auch das ASUS ProArt X670E-Creator WiFi, die Endorfy Navis F360, das be quiet! Dark Power 13 850W und den LG UltraGear 32GQ950 getestet. Weiterhin berichteten wir über unseren Besuch in Intels IDC und Fab 28 und schauten uns Forspoken mit AMD, Intel und NVIDIA näher an.

Donnerstag, 19.01.2023: GeForce RTX 4080 in der Cloud

Auch wenn Google Stadia gestern zum 18. Januar 2023 eingestellt wurde, sind Game-Streaming-Lösungen noch nicht gänzlich abzuschreiben. In Zeiten teurer und kaum verfügbarer Grafikkarten und Konsolen dürften viele daran gedacht haben, auf einen solchen Dienst zu setzen. Heute bringt NVIDIA die GeForce-RTX-40-Serie in die Cloud. GeForce NOW Ultimate bietet ab sofort die "GeForce RTX 4080"-Leistungsklasse in der Cloud. Wir haben GeForce NOW Ultimate ausprobiert und einige Vergleiche erstellt... [weiterlesen]

Freitag, 20.01.2023: Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 im Test

Im Frühherbst brachte Intel auch hierzulande die zwei Desktop-Modelle der Arc A750 und A770 jeweils in einer Limited Edition auf den Markt. Bereits im August konnten wir uns die Arc A380 anschauen. Alle drei Modelle zeigen durchaus ein gewisses Hardware-Potential, um eine Alternative zu sein. Die Tests zeigten aber auch, dass der Treiber noch viel des Potentials brach liegen lässt. Hinzu kamen und kommen noch immer zahlreiche Bugs. Um aber am Grafikkarten-Markt erfolgreich zu sein, muss ich Intel Partner suchen, welche die Karten auch in einer eigenen Umsetzung anbieten und für den Markt attraktiv machen. Mit der Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 schauen wir uns heute ein solches erstes Modell an... [weiterlesen]

Sonntag, 22.01.2023: ASUS ProArt X670E-Creator WiFi im Test

Gerade der Ryzen 9 7950X (Hardwareluxx-Test) mit seinen 16 Kernen und 32 Threads eignet sich besonders gut für kreative Arbeiten, die viel Rechenleistung abverlangen können. Passend zum Thema Content Creation gibt es von den bekannten Mainboard-Herstellern hier und da "maßgeschneiderte" Platinen. Ein Beispiel ist das ASUS X670E-Creator WiFi aus der ProArt-Serie. In einem Test werfen wir einen Blick auf den Content-Creation-Unterbau für AMDs Ryzen-7000-Prozessoren... [weiterlesen]

Montag, 23.01.2023: Endorfy Navis F360 im Kurztest

Die Navis F360 ist Endorfys unbeleuchtete und dezente 360-mm-AiO-Kühlung. In einem Kurztest klären wir, welches Leistungsplus man gegenüber dem 280-mm-Modell Navis F280 erwarten darf... [weiterlesen]

Montag, 23.01.2023: Ein Besuch in Intels IDC und Fab 28

Zum Start der Raptor-Lake-Prozessoren hatten wir die Gelegenheit, sozusagen die Geburtsstätte dieser CPU-Generation zu besuchen. Was wenige wissen: Das Unternehmen Intel betreibt eine große Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Israel sowie fertigt hier die aktuellen CPU-Generationen. Insgesamt hat Intel 12.000 Angestellte in Israel, die sich maßgeblich auf das Intel Development Center (IDC) und die Fab 28 in Kiryat Gat aufteilen. Besucht haben wir beide Niederlassungen, die maßgeblich an dem beteiligt sind, was Intel aktuell an Produkten an seine Kunden liefert... [weiterlesen]

Dienstag, 24.01.2023: be quiet! Dark Power 13 850W

be quiet! hat auf der CES 2023 eine neue Revision seiner High-End-Serie Dark Power vorgestellt, bei der die Kompatibilität zu Grafikkarten der neuesten Generation im Vordergrund stand. Die Dark Power 13 bieten 80 PLUS Titanium, ATX-3.0-Kompatibilität und auch einen der neuen 12VHPWR-Anschlüsse. Weitere Qualitäten wie den sehr leisen Betrieb und die hohe Gesamtqualität sollte die neue Generation von ihrer Vorgängerserie übernommen haben. Wir haben mit dem Dark Power 13 850W das mittlere Modell der Serie im Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 25.01.2023: LG UltraGear 32GQ950 im Test

Der LG UltraGear 32GQ950-B ist eine interessante Wahl für Spieler, denn er kombiniert ein sehr schnelles Nano-IPS-Panel mit einer Wiederholfrequenz von maximal 165 Hz. Als Besonderheit besitzt er einen ATW-Filter, der so manchen Nachteil der IPS-Technik ausmerzen soll. Was der 32-Zöller darüber hinaus alles auf dem Kasten hat, klärt unser Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 26.01.2023: Alphacool Core Storm 360mm XT45 im Test

Alphacools Core Storm 360mm XT45 ist ein komplettes Wasserkühlungsset. Es beinhaltet alle Komponenten, die man zum Aufbau einer leistungsstarken Wasserkühlung braucht - und ist dabei flexibel erweiterbar. Im Test klären wir, wie stimmig das Set ist und welches Potenzial es bieten kann... [weiterlesen]

Freitag, 27.01.2023: Forspoken mit AMD, Intel und NVIDIA ausprobiert

Bereits seit Jahren rühren Microsoft, NVIDIA und AMD als vorrangige umsetzende Kräfte die Trommel für DirectStorage. Mit Forspoken ist nun ein erster Titel erschienen, der DirectStorage auf den PC bringt und wir wollten uns einmal anschauen, welche Vor- und vielleicht auch Nachteile diese Technik mit sich bringt. Daneben haben wir Forspoken auch durch einen Standard-Parcours für Grafikkarten geschickt und uns einige Modelle von AMD, Intel und NVIDIA in verschiedenen Auflösungen und Qualitätsstufen angeschaut... [weiterlesen]