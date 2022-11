Werbung

Auch während dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die Corsair Katar Elite Wireless ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder den Gigabyte M32UC getestet, sondern auch die Teamgroup T-Force Vulcan DDR5-5600, das Acer Predator Triton 300 SE mit OLED-Bildschirm, den One Gaming PC Razer Chroma Edition und die Razer Hanbo Chroma RGB 360mm und 240mm. Aber auch das neue Call of Duty hatten wir angespielt.

Donnerstag, 27.10.2022: Corsair Katar Elite Wireless im Test

Ein kabelloses Leichtgewicht mit hochauflösendem Sensor - so lässt sich Corsairs Gaming-Maus Katar Elite Wireless kurz beschreiben. Im Test fühlen wir nicht nur der Katar Elite Wireless auf den Zahn, sondern zeigen sie auch auf Corsairs neuer Riesen-Mausmatte MM700 RGB EXTENDED 3XL... [weiterlesen]

Freitag, 28.10.2022: Gigabyte M32UC im Test

Der Gigabyte M32UC hat viel zu bieten und ist laut Hersteller der erste Monitor, der eine Kombination aus 32 Zoll-Panel, einer Wiederholfrequenz von bis 160 Hz und einer Curved-Oberfläche bietet. Zudem sollen eine überzeugende Farbwiedergabe und ein KVM-Switch auf der Habenseite stehen. Wie gut das Gaming-Display wirklich ist, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Sonntag, 30.10.2022: Teamgroup T-Force Vulcan DDR5-5600 im Test

Mit den Raptor-Lake-Prozessoren spezifiziert Intel seinen integrierten Speichercontroller auf DDR5-5600 und geht damit auf die nächste Stufe in den Transferraten. Viele Leser fragen sich sicherlich, ob sich der Wechsel von einer DDR4- auf eine DDR5-Plattform lohnt. Beispielhaft am Teamgroup T-Force Vulcan DDR5-5600 wollen wir uns genau das einmal anschauen bzw. verdeutlichen... [weiterlesen]

Montag, 31.10.2022: Acer Predator Triton 300 SE im Test

Das Acer Predator Triton 300 SE wurde 2021 das erste Gaming-Notebook des Herstellers, das mit einem kompakten 14-Zoll-Formfaktor auf sich aufmerksam machte. In diesem Jahr folgte eine spannende Überarbeitung. So erhielt der kompakte Gaming-Bolide nicht nur neue Technik in Form eines Alder-Lake-Prozessors, sondern außerdem ein hochwertiges OLED-Display für bessere Schwarzwerte und einen höheren Kontrast, das obendrein nativ mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten auflöst und eine recht hohe Bildwiederholrate von 90 Hz bietet. Wie sich der rund 1.900 Euro teure Kompakt-Gamer im Spielealltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Montag, 31.10.2022: One Gaming PC Razer Chroma Edition im Test

Eine aufwendige RGB-Beleuchtung ist bei einem waschechten Gaming-System nicht mehr wegzudenken, führt mit Blick auf die verschiedenen Hersteller-Lösungen mit teils eigenen Software-Tools und Ansätzen bei der Synchronisierung der Beleuchtung in der Praxis jedoch immer wieder zu Problemen. Der One Gaming PC Razer Chroma Edition 1 will genau dort ansetzen, aber auch ein pfeilschneller Spielerechner sein. Wie sich der Kooperations-PC von One und Razer im Alltag schlägt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Dienstag, 01.11.2022: Call of Duty: Modern Warfare II angespielt

Mit Call of Duty: Modern Warfare II präsentiert der Publisher Activision den Nachfolger des im Jahr 2019 erschienenen Ego-Shooters. Ob das Sequel von Call of Duty: Modern Warfare ebenfalls so polarisiert wie der Prequel oder die verantwortliche Spieleschmiede Infinity Ward den Titel etwas entschärft hat, klären wir in diesem Angespielt... [weiterlesen]

Mittwoch, 02.11.2022: Razer Hanbo Chroma RGB 360mm und 240mm im Test

Razer ist längst nicht mehr nur Eingabegeräte-Spezialist. So überrascht es wenig, dass man mittlerweile auch AiO-Kühlungen anbietet. Razer Hanbo Chroma RGB 360mm und 240mm sollen leistungsstarke Premium-Modelle sein, bei denen eine Chroma-Beleuchtung an Lüftern und Pumpendeckel nicht fehlen darf... [weiterlesen]

Freitag, 04.11.2022: Schnelle Notebooks mit der Extra-Garantie

Mit Tulpar drängt ein neuer Gaming-Notebook-Profi auf den deutschen Markt - allerdings nicht nur mit schnellen Produkten, sondern auch mit einem interessanten Service-Versprechen an der Seite. Der Markenname entstammt der türkischen Mythologie, ein Tulpar ist ein geflügeltes, schnelles Pferd. Die Herkunft der Firma ist dabei schnell zu erraten, Tulpar gehört zu Monster Notebook, ein in der Türkei ansässiger Hersteller von Notebooks, der bereits im Jahr 2000 gegründet wurde und schon länger als Geheimtipp für preisgünstige, schnelle Notebooks steht... [weiterlesen]