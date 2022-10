Werbung

Eine aufwendige RGB-Beleuchtung ist bei einem waschechten Gaming-System nicht mehr wegzudenken, führt mit Blick auf die verschiedenen Hersteller-Lösungen mit teils eigenen Software-Tools und Ansätzen bei der Synchronisierung der Beleuchtung in der Praxis jedoch immer wieder zu Problemen. Der One Gaming PC Razer Chroma Edition 1 will genau dort ansetzen, aber auch ein pfeilschneller Spielerechner sein. Wie sich der Kooperations-PC von One und Razer im Alltag schlägt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten.

Egal ob Grafikkarte, Arbeitsspeicher, Mainboard, Kühler oder Lüfter: Inzwischen lassen sich nahezu alle Hardware-Komponenten farbenfroh beleuchten und mit zusätzlichen RGB-Stripes noch besser illuminieren. In der Praxis stößt man hier jedoch immer wieder auf Probleme, denn nicht immer sind die Komponenten in Sachen Beleuchtung zueinander kompatibel. Häufig gibt es eigene Software-Tools und verschiedene Lösungs-Ansätze, was die Synchronisierung der LEDs anbelangt. Wer ein einheitliches Beleuchtungskonzept haben möchte, der kann nicht beliebige Produkte miteinander kombinieren.

Diesem Problem haben sich nun Razer und One.de angenommen und den Gaming PC Razer Chroma Edition 1 in gemeinsamer Zusammenarbeit entworfen. Alle Komponenten wurden speziell ausgewählt und sind dank Chroma-Unterstützung in Sachen Beleuchtung bestens aufeinander abgestimmt. Natürlich gibt es auch viele zusätzliche LEDs beim CPU-Kühler, den Lüftern oder gar am Gehäuse. Damit lassen sich coole Effekte einheitlich konfigurieren und das sogar bis hin zur Peripherie!

Wie es sich für einen waschechten Gaming-PC gehört, kommt dabei natürlich auch pfeilschnelle High-End-Hardware zum Einsatz. Razer und One.de kombinieren einen Intel Core i9-12900KS mit einer NVIDIA GeForce RTX 3090 und setzen damit mitunter auf die schnellsten Spieler-Komponenten überhaupt. Dazu gibt es 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher, ein Z690-Mainboard und natürlich eine schnelle PCI-Express-4.0-SSD mit üppigen 2 TB Speicherplatz. Der Prozessor wird von einer All-In-One-Wasserkühlung auf Temperatur gehalten.

Der Razer Gaming PC Chroma Edition 1 Hardware Prozessor: Intel Core i9-12900KS Mainboard: MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi Arbeitsspeicher: 32 GB Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-5600 Grafikkarte: ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC Massenspeicher: 1x 2 TB NVMe Samsung SSD 980 Pro Soundkarte: on Board Netzteil: be quiet! Straight Power 11 1.000 W Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Razer Tomahawk ATX CPU-Kühler: Razer Hanbo Chroma RGB 360mm Lüfter: 3x Razer Kunai Chroma Sonstiges Sonstiges: gesleevte Kabel, Fan-Controller, LED-Stripes Software Software: - Preis Gesamtpreis: 4.219,00 Euro

Zahlreiche weitere Gadgets, wie ein eigener FAN-Controller, zusätzliche Kunai-Lüfter oder gesleevte Kabel und ein leistungsstarkes Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 1.000 W runden das Gesamtpaket weiter ab. Natürlich gibt es ordentliche Service- und Garantie-Leistungen, die 36 Monate abdecken und sogar kostenlose Rücksendungen innerhalb Deutschlands ermöglichen sowie technischen Support umfassen. One.de verbaut auf Wunsch aber auch gänzlich andere Komponenten wie es sich für einen Built-to-Order-Anbieter gehört.

Wie sich der etwa 4.220 Euro teure One Gaming PC in der Razer Chroma Edition schlägt, das zeigen wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten auf.