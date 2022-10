Werbung

Wieder einmal mehr gingen auf Hardwareluxx.de während der vergangenen Woche zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben pünktlich zum Start nicht nur den ersten Custom-Modellen der NVIDIA GeForce RTX 4090 auf den Zahn gefühlt oder die neuen Raptor-Lake-Prozessoren von Intel getestet, sondern auch die Toshiba P300HWD320, das Jonsplus i400 und das ASRock Rack 1U2E-C252 sowie das Acer Swift 3 OLED ausgiebig auf den Prüfstand gestellt. Aber auch die Samsung SSD 990 Pro und der Acer Predator X32 FP standen in dieser Woche bei uns auf dem Testprogramm.

Mittwoch, 12.10.2022: Vier Custom-Modelle der GeForce RTX 4090 im Test

Nach dem gestrigen Start der Founders Edition der GeForce RTX 4090 sind heute die Boardpartner an der Reihe. Wir konnten uns vier Modelle von INNO3D, Gigabyte, MSI und ZOTAC anschauen. Der Fokus dürfte dabei weniger auf den kleinen Leistungsunterschieden, also vielmehr auf der Kühlung liegen. Darauf wollten wir uns auf den nächsten Seiten auch konzentrieren... [weiterlesen]

Freitag, 14.10.2022: Toshiba P300HDWD320 im Test

Mit der P300, 2 TB, HDWD320 aktualisiert Toshiba ein weiteres Modell seiner Desktop-Reihe mit SMR als Aufnahmemethode. Zusätzlich zu den 4-TB- und 6-TB-Varianten bietet nun auch die 2 TB P300 den niedrigen Verbrauch und hohe Leistung einer aktuellen SMR-Festplatte. Mehr dazu präsentieren wir im ausführlichen Test-Artikel... [weiterlesen]

Sonntag, 16.10.2022: Jonsplus i400 im Test

Alumniumgehäuse im Midi-Tower-Format sind aktuell sehr rar. Das neue Jonsplus i400 bietet nun sowohl eine Außenhülle aus Aluminium und ein zeitloses Design als auch eine moderne Ausstattung. Ist es damit das ideale Modell für Nutzer, die ein edles Gehäuse suchen... [weiterlesen]

Montag, 17.10.2022: ASRock Rack 1U2E-C252 im Test

Bisher haben wir uns schon einige Server-Mainboards für AMDs EPYC- und Intels Xeon-Prozessoren in den verschiedensten Formfaktoren angeschaut. Heute nun folgt ein erster Server-Barebone. Der ASRock Rack 1U2E-C252 ist ein 1U-Server, der Xeon-E-2300-Series-Prozessoren aufnehmen kann. Der 1P-Low-Cost-Server kann für verschiedene Anwendungsbereiche eingesetzt werden... [weiterlesen]

Dienstag, 18.10.2022: Samsung SSD 990 PRO im Test

Auch wenn PCIe5 bereits zunehmende Verbreitung findet und zumindest auf den HighEnd-Plattformen teilweise auch als Speicherinterface bereitsteht, setzt Samsung mit der neuen Storage-Speerspitze SSD 990 PRO auf das bewährte PCIe4-Interface und bringt dieses auch durchaus ans Limit. Doch während sequenzielle Transferraten von bis zu 7.450 MB/s einerseits toll aussehen, war es vor allem die Alltagsleistung, in der die Konkurrenz zuletzt vorbeigezogen ist. Ob Samsung es nun mit der neuen 990 PRO zurück an die Spitze schafft, klären wir mit unserem Review... [weiterlesen]

Mittwoch, 19.10.2022: Acer Predator X32 FP im Test

Das Wettrüsten im Markt der Gaming-Monitore ist im vollen Gange und auch der Acer Predator X32 FP möchte mit einer umfangreichen Ausstattung um die Gunst der Käufer buhlen. So verspricht das UHD-Gerät ein Mini-LED-Backlight für eine überzeugende HDR-Wiedergabe, während bei einem Predator-Modell auch die Gaming-Tauglichkeit nicht zu kurz kommen darf. Entsprechend werden 160 Hz und FreeSync Premium Pro integriert. Ob die Leistung ausreicht, um im Herbst 2022 zu überzeugen, klärt unser umfangreicher Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 20.10.2022: Core i9-13900K und Core i5-13600K im Test

Nachdem AMD mit den Ryzen-7000-Prozessoren (Test) den ersten Aufschlag hatte, folgen von Intel nun die Raptor-Lake-Prozessoren der 13. Core-Generation. AMDs neueste Generation auf Basis von Zen 4 bietet ein ordentliches Single- und Multi-Threaded-Leistungsplus. Intel will mit den Raptor-Lake-Prozessoren ebenfalls in beiden Anwendungsbereichen die Führung übernehmen – der Kampf um die Vorherrschaft im Desktop-Segment ist also neu eröffnet... [weiterlesen]

Freitag, 21.10.2022: Acer Swift 3 OLED im Test

Seit Juli gibt es das Acer Swift 3 auch mit hochauflösendem OLED-Bildschirm und neuester Technik unter der Haube. Der schlanke und kompakte Evo-Laptop setzt auf einen Alder-Lake-Chip mit Intels integrierter Iris-Xe-Grafik und kann auf schnellen Speicher in Form von LPDDR5 und PCI-Express zurückgreifen. Highlight ist der 14 Zoll große OLED mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten. Wie sich das kompakte Ultrabook im Praxisalltag schlägt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]